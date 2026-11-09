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THE 50 BEST VINEYARDS RIVELANO LA CLASSIFICA 51-100 PER IL 2026

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09 novembre 2026 | 11.01
LETTURA: 2 minuti

LONDRA, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Vineyards rivela i vigneti classificati dal No.51 al No.100 quest'anno, prima della cerimonia ufficiale di premiazione a Santiago, in Cile, il 18 novembre. La lista estesa presenta le principali destinazioni del turismo vitivinicolo in sei continenti e 20 destinazioni, votate dalla The 50 Best Vineyards Academy, un panel globale di oltre 700 esperti di vino e viaggi.

La classifica completa 51-100 è consultabile qui.

L'Europa domina la classifica 51-100 con 34 vigneti, tra cui figurano 13 nuovi ingressi. La Francia è in testa con 14 vigneti, otto dei quali nuovi nella classifica. Tra questi troviamo Château & Domaine de Briante in Beaujolais (No.51), il nuovo ingresso che occupa la posizione più alta.

I vigneti del Portogallo e dell'Italia assicurano ciascuno quattro posti, compreso il nuovo ingresso G.D. Vajra a Barolo (No.58). L'Inghilterra registra tre ingressi dal Sussex, mentre ChâteauMukhrani della Georgia a Kartli (No.55) raggiunge il miglior risultato tra i vigneti che ritornano in classifica, salendo di 20 posizioni. I nuovi ingressi includono anche Sauska a Tokaj (No.74) e Santo Wines a Santorini (No.100).

Il Sud America accoglie due nuovi ingressi con Susana Balbo Wines a Mendoza (No.80) e Haras de Pirque nella Valle del Maipo in Cile (No.84). Gli Stati Uniti registrano il miglior risultato di sempre, con quattro vigneti in classifica. Il Canada è rappresentato da Mission Hill Family Estate nella Valle di Okanagan (No.69).

L'Oceania ospita quattro vigneti in Australia e Nuova Zelanda. I vigneti in Africa e in Asia assicurano ciascuno un posto nella classifica di quest'anno, Babylonstoren a Franschhoek (No.89) e Silver Heights a Helan (No.94).

Rikki Tidball, Amministratore delegato di Premi e Classifiche di The 50 Best Vineyards, dichiara: "I vigneti presenti nella classifica 51-100 di quest'anno mostrano che il turismo vitivinicolo di livello mondiale si può trovare in ogni angolo del globo. Dalle case storiche di Champagne e Bordeaux ai vigneti pionieristici in Cina e in Georgia, queste destinazioni offrono ai visitatori un profondo senso di appartenenza unito a un'ospitalità eccezionale".

L'annuncio di The 50 Best Vineyards 2026 può essere seguito tramite i canali di social media di The 50 Best Vineyards il 18 novembre.

Centro stampa:

https://mediacentre.the50.com/

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