circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale di Immediapress

Tra stile e innovazione: Tineco siede in prima fila anche al Prime Day

Tra stile e innovazione: Tineco siede in prima fila anche al Prime Day
07 ottobre 2025 | 11.45
LETTURA: 3 minuti

Milano, 7 ottobre 2025 – Dopo aver lasciato il segno durante la Milano Fashion Week, Tineco si prepara ad essere protagonista anche del Prime Day Fall 2025. Una selezione di prodotti che unisce un design unico alle più avanzate soluzioni smart è disponibile su Amazon a condizioni esclusive per trasformare ogni momento della routine quotidiana in un’occasione speciale.

La tecnologia e il design che fanno la differenza

I prodotti Tineco sono pensati per chi desidera essere sempre al passo con le nuove tendenze e offrono soluzioni innovative per ogni esigenza.

FLOOR ONE S9 Artist è il modello di aspirapolvere lavapavimenti perfetto per chi cerca eleganza e praticità: il suo profilo ultra-sottile, con uno spessore di soli 12,85 cm, le linee raffinate e i dettagli ispirati all’aurora boreale lo rendono un vero e proprio complemento d’arredo. Inoltre, il design HyperStretch, che consente di appiattire completamente il dispositivo sul pavimento, unito alla tecnologia di movimento SmoothDrive, garantisce un’agilità eccezionale con movimenti a 360° anche negli spazi più stretti.

Per chi desidera una pulizia smart e personalizzata, la linea S7 propone due interpretazioni innovative. La lavapavimenti a vapore e aspirapolvere FLOOR ONE S7 Stretch Steam, con la sua tecnologia HyperSteam che riscalda il vapore fino a 160°C e il design 180° a posizione piatta, è l’alleata ideale per chi vuole una casa sempre igienizzata. Una soluzione che strizza l’occhio al tema della sostenibilità è la lavapavimenti e aspirapolvere senza fili FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, che grazie alla tecnologia Tineco MHCBS garantisce un lavaggio continuo con acqua pulita e un riciclo efficiente dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte al minuto.

Il sistema di filtrazione a 6 stadi, una spazzola 3DSense Pro potenziata, e una batteria con autonomia fino a 95 minuti, rendono invece l’aspirapolvere senza fili PURE ONE S70 ottimale per la pulizia delle case più grandi.

Infine, per chi vuole prendersi cura di tappeti e moquette, la lavatappeti CARPET ONE Cruiser offre tre velocità regolabili, sistema di asciugatura rapida a 75°C e funzione di autopulizia FlashDry. Così i tappeti tornano in poco tempo freschi, igienizzati e pronti all’uso.

Cosa sarà di tendenza questa stagione? I prodotti Tineco ai prezzi del Prime Day

Il Prime Day Fall 2025 di Amazon è il momento perfetto per aggiungere un tocco di stile e innovazione alla tua casa o a quella dei tuoi amici amanti dello stile:

  1. FLOOR ONE S9 Artist: Prezzo attuale 799,00 € – Prezzo Prime Day: 569,00 €
  2. FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Prezzo attuale 699,00 € – Prezzo Prime Day: 589,00 €
  3. FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Prezzo attuale 599,00 € – Prezzo Prime Day: 379,00 €
  4. PURE ONE S70: Prezzo attuale 499,00 € – Prezzo Prime Day: 399,00 €
  5. CARPET ONE Cruiser: Prezzo attuale 699,00 € – Prezzo Prime Day: 529,00 €

Ma non è tutto: con il codice TINECOPBDD puoi ottenere un ulteriore 5% di sconto sul prezzo in promozione. Lasciati ispirare dalla qualità Tineco e trasforma la pulizia quotidiana in un momento di eleganza e personalità.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Contatti:
Immediapress
Contatti
Team Lewis, ufficio stampa Tineco
Marta Galletti / Michela Loviglio / Lorenzo Borghi
tinecoit@teamlewis.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Prime Day Tineco aspirapolvere lavapavimenti design innovazione
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza