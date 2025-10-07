Tra stile e innovazione: Tineco siede in prima fila anche al Prime Day

Milano, 7 ottobre 2025 – Dopo aver lasciato il segno durante la Milano Fashion Week, Tineco si prepara ad essere protagonista anche del Prime Day Fall 2025. Una selezione di prodotti che unisce un design unico alle più avanzate soluzioni smart è disponibile su Amazon a condizioni esclusive per trasformare ogni momento della routine quotidiana in un’occasione speciale.

La tecnologia e il design che fanno la differenza

I prodotti Tineco sono pensati per chi desidera essere sempre al passo con le nuove tendenze e offrono soluzioni innovative per ogni esigenza.

FLOOR ONE S9 Artist è il modello di aspirapolvere lavapavimenti perfetto per chi cerca eleganza e praticità: il suo profilo ultra-sottile, con uno spessore di soli 12,85 cm, le linee raffinate e i dettagli ispirati all’aurora boreale lo rendono un vero e proprio complemento d’arredo. Inoltre, il design HyperStretch, che consente di appiattire completamente il dispositivo sul pavimento, unito alla tecnologia di movimento SmoothDrive, garantisce un’agilità eccezionale con movimenti a 360° anche negli spazi più stretti.

Per chi desidera una pulizia smart e personalizzata, la linea S7 propone due interpretazioni innovative. La lavapavimenti a vapore e aspirapolvere FLOOR ONE S7 Stretch Steam, con la sua tecnologia HyperSteam che riscalda il vapore fino a 160°C e il design 180° a posizione piatta, è l’alleata ideale per chi vuole una casa sempre igienizzata. Una soluzione che strizza l’occhio al tema della sostenibilità è la lavapavimenti e aspirapolvere senza fili FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, che grazie alla tecnologia Tineco MHCBS garantisce un lavaggio continuo con acqua pulita e un riciclo efficiente dell’acqua sporca, con un flusso costante di 450 volte al minuto.

Il sistema di filtrazione a 6 stadi, una spazzola 3DSense Pro potenziata, e una batteria con autonomia fino a 95 minuti, rendono invece l’aspirapolvere senza fili PURE ONE S70 ottimale per la pulizia delle case più grandi.

Infine, per chi vuole prendersi cura di tappeti e moquette, la lavatappeti CARPET ONE Cruiser offre tre velocità regolabili, sistema di asciugatura rapida a 75°C e funzione di autopulizia FlashDry. Così i tappeti tornano in poco tempo freschi, igienizzati e pronti all’uso.

Cosa sarà di tendenza questa stagione? I prodotti Tineco ai prezzi del Prime Day

Il Prime Day Fall 2025 di Amazon è il momento perfetto per aggiungere un tocco di stile e innovazione alla tua casa o a quella dei tuoi amici amanti dello stile:

Ma non è tutto: con il codice TINECOPBDD puoi ottenere un ulteriore 5% di sconto sul prezzo in promozione. Lasciati ispirare dalla qualità Tineco e trasforma la pulizia quotidiana in un momento di eleganza e personalità.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

