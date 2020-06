Boom del noleggio a lungo termine ai privati: sempre più in crescita

Roma, 6 giugno 2019 - Il noleggio a lungo termine ai privati ha rappresentato il vero nuovo trend dell’ultimo biennio nel settore dell’automotive.

Lo testimoniano i dati ricavati da approfonditi studi specifici che hanno innanzitutto evidenziato come nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un costante calo – fino ad oltre il 60% – nella vendita di auto ai giovani sotto ai 30 anni. Percentuale, questa, che mette in luce l’inesorabile e trasversale trasformazione della cultura della proprietà e ed i cambiamenti sociali ed economici della nostra epoca.

I motivi del successo del noleggio a lungo termine ai privati

Una delle società pioniere nel noleggio a lungo termine per i privati, Finrent, conferma il trend in rialzo dell'nlt per i privati senza partita IVA. E sulla stessa linea d'onda sono i grandi player nel settore, che hanno riscontrato un notevole aumento di automobilisti privati nel loro bacino di utenti, che fino a qualche anno fa si limitava, o quasi, ad aziende o liberi professionisti. La circoscrizione del noleggio a lungo termine a queste due categorie era strettamente legata alla possibilità di godere di detrazioni ed agevolazioni fiscali in quanto possessori di partita IVA.

Ma allora, cosa è cambiato in questi ultimi anni? Perché anche i privati hanno iniziato a trovare conveniente la formula del noleggio auto a lungo termine?

Da quanto emerge da un’approfondita ricerca effettuata dall’Aniasa in collaborazione con i consulenti della Bain & Company, le motivazioni che spingono gli utenti privati a preferire il nlt rispetto all’acquisto di un’auto sono strettamente connessi ai cambiamenti sociali ed economici propri dell’epoca che stiamo vivendo e sono principalmente tre:

•Il canone mensile fisso

•La formula “tutto incluso”

•L’ultimo modello di auto

Canone mensile fisso

Secondo lo studio dell’Aniasa citato poc’anzi, a seguito della crisi economica e a causa della zoppicante ripresa, più che investire sulla proprietà di beni, che sembra non dare più nel lungo termine un ritorno economico interessante, i privati preferiscono oggi ottimizzare le proprie finanze minimizzando le uscite nell’immediato in modo tale da avere a disposizione una maggiore liquidità.

Acquistare un’auto significa di fatto investire ed impegnare in un’unica soluzione una grossa quantità di denaro, mentre per noleggiare un’auto a lungo termine viene richiesto un anticipo che, pur essendo a fondo perduto, incide in forma notevolmente inferiore sulle proprie finanze lasciando modo al privato di spendere o investire in altro il resto dei propri risparmi e delle proprie entrate. Non solo. In molti casi è ormai possibile per i privati accordarsi per una formula di noleggio a lungo termine senza anticipo e con una rata mensile personalizzata in base alle proprie esigenze.

Formula “tutto incluso”

Le società di noleggio auto a lungo termine si sono aperte al mercato dei privati grazie anche al lancio di offerte sempre più convenienti con formula “tutto incluso”. In sostanza, una volta pagato il canone mensile fisso previsto dal contratto di nlt sottoscritto, l’utente privato non dovrà preoccuparsi di altro, se non del carburante. Assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, bollo auto, tagliandi, cambio pneumatici sono tutti inclusi e la burocrazia connessa viene gestita interamente dall’agenzia.

A livello economico, questo significa meno rischi per l’utente che gode della serenità di non doversi trovare a far fronte a spese impreviste, salvo eventuali franchigie. A livello pratico, significa più tempo a disposizione nonché meno pensieri, preoccupazioni, scadenze. Due aspetti che incidono parecchio sulla qualità della vita moderna, così veloce, mutevole ed incerta rispetto ad una volta.



L’ultimo modello di auto

Un altro aspetto che ha preso sempre più piede nella nostra quotidianità e rispetto al quale il noleggio a lungo termine può rappresentare la risposta anche per l’automobilista privato, è la tendenza alla sostituzione continua degli oggetti di uso quotidiano con i modelli più recenti. Aspetto, questo, che ha influenzato anche il settore della mobilità.

Insomma, alla proprietà preferiamo la novità. Al possesso di un bene nel tempo, preferiamo la sostituzione con il nuovo. La tecnologia ha accelerato sempre più il processo di utilizzo-consumo-sostituzione ed avere accesso all’ultimo modello di qualsiasi oggetto è diventato anche una questione d’immagine, uno status symbol.

Va da sé che acquistare continuamente nuove versioni di ciò che già si possiede, risulta poco conveniente e non accessibile a tutti, soprattutto in tempi di crisi. Rivendere è complesso, macchinoso e non sempre profittevole. In questo senso, molti privati hanno visto nel noleggio dell’auto a lungo termine un’opportunità per potersi muovere a bordo di un’auto sempre nuova e dotata delle ultime tecnologie nonché spesso più costosa di quanto ci si potrebbe permettere nel caso dell’acquisto.

Ovviamente si tratta di cambiamenti sociali ed economici che che necessitano di diverso tempo per stabilizzarsi e radicarsi fino a divenire consuetudine. Tuttavia, da questi recenti studi di settore sembra che il nlt stia consolidando la sua presenza nell’automotive come alternativa valida al possesso di un’auto e alle altre modalità di mobilità in condivisione quale il car sharing. Un trend in salita, dunque, la cui evoluzione vale la pena seguire con attenzione nei prossimi mesi.

PER APPROFONDIMENTI

https://www.finrent.it