China Eastern incrementerà i voli internazionali e regionali settimanali a oltre 1.000

SHANGHAI, 6 novembre 2023 /PRNewswire/ - Il settore dell'aviazione cinese ha implementato il nuovo programma di voli per la stagione inverno-primavera 2023-2024 a partire dal 29 ottobre 2023. China Eastern Airlines (China Eastern) prevede di operare 3.076 voli per passeggeri su base giornaliera nella nuova stagione di volo e di aumentare la propria capacità di posti a sedere a 24,84 miliardi di passeggeri-km al mese. Si prevede inoltre che il numero di voli internazionali e regionali raggiunga i 1.084 voli settimanali.

Secondo la compagnia aerea, nel corso della nuova stagione i voli di China Eastern copriranno 246 destinazioni nazionali e internazionali, delle quali 181 nazionali, sei regionali e 59 internazionali.

La compagnia ha reso noto che il numero di tratte con servizio shuttle e quasi-shuttle raggiungerà le 41 unità e che i voli giornalieri su queste tratte nella nuova stagione di volo saranno circa 404.

China Eastern continuerà inoltre ad aprire nuove tratte internazionali e a ripristinare i voli internazionali sulle tratte preesistenti durante la nuova stagione di voli.

La compagnia ha in programma il lancio di nuove tratte, tra le quali quelle che collegheranno Shanghai al Cairo, Shanghai a Vientiane, Hangzhou ad Auckland, Hangzhou, Sydney e Auckland, Wenzhou a Madrid, Jinan a Sydney, nonché l'aeroporto internazionale di Pechino Daxing e l'aeroporto di Haneda.

A partire dal 29 ottobre la compagnia aerea ha ripristinato i voli internazionali sulle tratte Shanghai-San Francisco; Shanghai-Brisbane; Shanghai-Nagasaki; Yanji-Inchon; Xi'an, Qingdao e Inchon; Hohhot, Kunming e Yangon.

A fine novembre di quest'anno ripartiranno anche i voli su altre tratte internazionali, tra cui quelle tra Shenzhen e Bangkok e tra Lanzhou e Bangkok.

Il servizio Wi-Fi in volo sarà disponibile su tutti gli oltre 100 aeromobili a fusoliera larga della compagnia aerea durante la stagione di volo inverno-primavera. I passeggeri possono scegliere di acquistare diversi piani di servizio Wi-Fi in base alle loro esigenze, tra cui il piano standard per l'intero volo, il piano premium per l'intero volo e il piano esclusivo scontato per i soci.

La compagnia ha potenziato la tecnologia Wi-Fi per garantire ai passeggeri connessioni stabili durante tutto il volo. Sulle tratte in cui è disponibile il servizio Wi-Fi, i passeggeri possono collegarsi a Internet dopo il decollo, senza dover aspettare che l'aereo raggiunga l'altitudine di crociera.

Link allegati alle immagini:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443029

Didascalia: China Eastern aumenterà i voli internazionali e regionali settimanali a oltre 1.000.

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443036

Didascalia: Servizio Wi-Fi sugli aerei a fusoliera larga di China Eastern per la stagione di volo inverno-primavera

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2266817/1_China_Eastern.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2266818/2_WiFi.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/china-eastern-incrementera-i-voli-internazionali-e-regionali-settimanali-a-oltre-1-000--301978787.html