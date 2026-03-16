Turismo medicale: AraMedica si afferma con il modello del Rejuvenation Journey

Lecce, marzo 2026 - Negli ultimi anni il medical tourism ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama sanitario internazionale.

Sempre più pazienti scelgono infatti di spostarsi dal proprio luogo di residenza per accedere a cure specialistiche, attratti dalla possibilità di trovare strutture altamente specializzate, percorsi di cura organizzati e tempi di accesso più rapidi rispetto a quelli disponibili nei sistemi sanitari nazionali.

Questo fenomeno riguarda oggi anche l’Europa, dove diverse realtà sanitarie stanno sviluppando modelli di accoglienza capaci di integrare qualità clinica, organizzazione dei servizi e attenzione all’esperienza complessiva del paziente.

In questo contesto si colloca l’esperienza di AraMedica , ambulatorio chirurgico ad alta invasività autorizzato dalla Regione Puglia, che negli ultimi anni ha sviluppato un progetto finalizzato ad affiancare alla pratica medica specialistica un sistema di accoglienza strutturato, pensato per accompagnare il paziente lungo tutte le fasi del percorso di cura, dalla diagnosi iniziale fino al follow-up successivo all’intervento.

Un modello nato dall’esperienza: da Aratravel ad AraMedica

AraMedica nasce da un percorso che affonda le proprie radici nell’esperienza maturata nel settore del turismo medicale. Alle spalle della clinica vi è infatti Aratravel, operatore attivo da anni nell’organizzazione di viaggi sanitari e nell’accompagnamento di pazienti internazionali verso strutture specializzate.

Questo lavoro ha permesso di osservare da vicino le esigenze concrete di chi sceglie di affrontare un intervento lontano dal proprio luogo di residenza, contribuendo poi a definire l’impostazione della clinica.

AraMedica ha sviluppato infatti il modello del cosiddetto Rejuvenation Journey che integra attività chirurgica specialistica e servizi di accoglienza dedicati ai pazienti che arrivano da contesti geografici diversi.

Il sistema di accoglienza dei pazienti sviluppato da AraMedica

All’interno del Rejuvenation Journey l’accoglienza rappresenta una componente fondamentale del percorso sviluppato da AraMedica. La clinica ha infatti definito un sistema organizzativo pensato per i pazienti che raggiungono la struttura da altre regioni italiane o dall’estero, con l’obiettivo di semplificare la gestione del soggiorno e ridurre le complessità logistiche legate allo spostamento.

Il pacchetto Medical Incoming Tourism può comprendere l’organizzazione dei voli, i trasferimenti tra aeroporto, struttura ricettiva e clinica, l’assistenza linguistica e il soggiorno in hotel a cinque stelle. In questo modo, è possibile gestire in modo ottimale gli spostamenti, le visite e l’accesso alle prestazioni mediche dei pazienti per tutto il periodo della permanenza.

Il tutto con l’opportunità di svolgere un soggiorno nel Salento, un ambiente particolarmente adatto a ospitare chi sceglie di affrontare un percorso di cura, grazie al suo clima e alle sue bellezze naturali.

Una struttura progettata per la chirurgia specialistica

Se il sistema di accoglienza rappresenta uno degli elementi che caratterizzano l’esperienza dei pazienti che raggiungono AraMedica da altre regioni o dall’estero, il momento centrale del percorso resta naturalmente quello del trattamento medico.

Gli interventi vengono eseguiti all’interno di una struttura progettata per la pratica chirurgica specialistica, che dispone di sette sale operatorie di ultima generazione affiancate da dieci studi medici dedicati alle visite e agli esami specialistici, oltre a un’area diagnostica completa e a spazi destinati al monitoraggio dei pazienti durante il percorso di cura.

L’organizzazione della clinica si basa su un’infrastruttura tecnologica pensata per supportare il lavoro dell’équipe medica nelle diverse fasi delle procedure. Tra le dotazioni figurano sistemi di monitoraggio integrati e macchinari di anestesia di ultima generazione, oltre a soluzioni tecnologiche progettate per garantire elevati standard di sicurezza durante gli interventi.

All’interno della struttura opera un’équipe composta da specialisti italiani affiancati da medici provenienti da diversi Paesi, i cui titoli sono riconosciuti nel sistema sanitario italiano. La presenza di professionisti formati e attivi in contesti sanitari internazionali contribuisce a conferire alla clinica un respiro globale, mettendo in dialogo competenze ed esperienze maturate in sistemi medici differenti.

La continuità del percorso di cura anche dopo il rientro

Per i pazienti che raggiungono AraMedica da altre regioni italiane o dall’estero, il rapporto con la clinica non si conclude con il termine dell’intervento. La struttura ha sviluppato infatti strumenti che consentono di mantenere un contatto continuativo tra medico e paziente anche dopo il rientro nel proprio luogo di residenza.

In questo ambito AraMedica utilizza un sistema di telemedicina sviluppato in collaborazione con Emtesys, che permette di seguire a distanza l’evoluzione del percorso terapeutico attraverso piattaforme digitali e dispositivi smart IoT. Questo modello consente ai medici di monitorare l’andamento del recupero e di mantenere un canale diretto con il paziente anche quando quest’ultimo si trova nuovamente nel proprio Paese o nella propria città.

La possibilità di integrare l’assistenza in presenza con strumenti di monitoraggio a distanza contribuisce a garantire continuità al percorso di cura, riducendo le distanze geografiche e permettendo di mantenere nel tempo il rapporto tra medico e paziente.

AraMedica si inserisce così in un contesto in cui il turismo medicale assume un ruolo sempre più rilevante anche nel panorama sanitario europeo. Attraverso un modello che integra organizzazione del viaggio, attività clinica e continuità del rapporto medico-paziente, la clinica contribuisce a delineare nuove modalità di accesso alle cure per chi sceglie di affrontare un percorso sanitario lontano dal proprio luogo di residenza.

Contatti:

AraMedica

Sito web: https://www.aramedica.it/

Email: info@aramedica.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di AraMedica