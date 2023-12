Osteria Pizzeria Da Saverio, San Martino al Cimino: “Luoghi incontaminati e sapori autentici dell’antica Tuscia”

Piatti tipici tradizionali legati alla qualità delle materie prime locali, crocevia di culture enogastronomiche romane, toscane ed umbre

San Martino al Cimino (Vt) 20/12/2023. Il turismo enogastronomico e la ricerca di luoghi inediti del gusto è un trend che sta interessando un numero sempre maggiore di viaggiatori appassionati di sapori e saperi, di tradizioni autentiche e culture locali; in questo senso il cibo assume un ruolo nuovo e molto importante, quello di narratore del territorio, della sua cultura, della sua identità e dei valori. Tra le eccellenze della Tuscia spicca l’Osteria Pizzeria Da Saverio di San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo, crocevia di culture gastronomiche romane, toscane ed umbre. Un tripudio di sapori autentici e genuini, simbiosi secolare di sapienti alchimie e cattedrali del gusto di un medesimo genius loci.

“Il cibo della tradizione è espressione del nostro territorio e della sua identità. I nostri piatti tipici sono legati alla qualità delle materie prime locali: l’olio evo, i funghi porcini, le castagne, la pasta fresca e le carni scelte da piccoli allevamenti della zona”, spiega Giancarlo, figlio di Saverio Rendina. “La condivisione del buon cibo nasce da una grande passione familiare, che va al di là del semplice mangiare: i pasti sono momenti in cui è possibile scambiare esperienze e creare relazioni. L’atmosfera conviviale nasce dal cibo che sa raccontare il luogo, la cultura e la storia, grazie a materie prime d’eccellenza preparate come una volta. Una cucina che profuma di erbe selvatiche, esaltando la tradizione con un pizzico di modernità”.

L’Osteria Pizzeria da Saverio si trova nel borgo medievale di San Martino al Cimino, nella riserva naturale del Lago di Vico. Situato lungo la Via Francigena laziale, gli fa da cornice la maestosa Faggeta del Monte Cimino, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità.

“Nella nostra Osteria l’enogastronomia non è solo sinonimo di buona tavola, ma è un viaggio lento nella cultura del cibo, che consente di conoscere ed apprezzare le eccellenze e le peculiarità di un territorio magico: la Tuscia”, afferma Valentina Rendina che, insieme al fratello Giancarlo gestisce l’attività. “Ogni piatto viene preparato secondo tradizione, utilizzando prodotti freschi a chilometro zero: prodotti del luogo che sanno raccontare il luogo. Inoltre, per gli ospiti che intendano prolungare la loro visita, offriamo anche la possibilità soggiornare nell’annesso B&B ‘La Locanda del Cistercense’. Un tuffo nel passato, tra saperi e sapori, che permette di risvegliare vecchi ricordi e dona sensazioni nuove. Un’esperienza di viaggio multisensoriale per godere dei piaceri della tavola in totale relax, immersi nella storia e circondati da paesaggi incontaminati e rigogliosi, luogo ideale per chi vuole riscoprire gli antichi valori e sapori della civiltà contadina in sintonia con la natura”.

Contatti:

https://www.dasaverio.com/

Piazza Del Duomo 2, San Martino al Cimino - Viterbo

Tel. 0761 379643