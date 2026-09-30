Ultima Markets nominata "Prime Player in Forex Industry 2026" al Forex Expo Dubai

EBENE CYBERCITY, Mauritius, 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Ultima Markets ha concluso la propria partecipazione al Forex Expo Dubai 2026, ospitato il 22 e il 23 settembre presso il Dubai World Trade Centre. Operando dallo Stand 127, il team si è confrontato con partner istituzionali e trader al dettaglio, presentando condizioni commerciali competitive oltre alla tecnologia di livello istituzionale.

Durante la cerimonia ufficiale, Ultima Markets è stata premiata come "Prime Player in Forex Industry 2026". Il riconoscimento valorizza l'affidabile market execution (esecuzione a mercato) e l'impegno costante del broker per l'innovazione tecnologica.

In un'Executive Interview ufficiale condotta dagli organizzatori dell'Expo, Waleed Yaseen, Country Manager per la Giordania, ha esaminato l'evoluzione degli interessi e delle aspettative dei trader. Yaseen ha illustrato le piattaforme di trading dell'azienda e le soluzioni di conto flessibili, al contempo descrivendo in dettaglio le prospettive di crescita quinquennale di Ultima Markets e il ruolo dell'Expo nel collegare la comunità di trading globale.

Allo stand, i visitatori hanno assistito a dimostrazioni di piattaforme dal vivo e si sono uniti alla sfida "Hit 10.00", gareggiando per congelare un timer digitale esattamente a dieci secondi. Il Global Market Analyst Georg Schmidt si è unito al team in loco per rilasciare commenti sul mercato in tempo reale.

"Il Forex Expo Dubai riunisce alcuni dei trader più impegnati nella regione", ha affermato Schmidt. "Il punto culminante dell'evento è stato lo scambio di opinioni sull'andamento dei mercati e la possibilità di scoprire in prima persona quali sono le preoccupazioni delle persone".

Ultima Markets ha concluso l'evento posizionandosi in modo tale da rafforzare la propria rete di partner internazionali e assistere i trader in tutto il mondo.

Informazioni su Ultima Markets

Ultima Markets opera a livello globale attraverso entità regolamentate dalla Financial Conduct Authority (FCA), dalla Financial Sector Conduct Authority (FSCA) e dalla Financial Services Commission (FSC). In qualità di partner regionale ufficiale dell'FC Internazionale Milano, UM combina la passione per il calcio alla competenza nel trading. Presente in oltre 170 Paesi con più di 1.000 strumenti finanziari, il broker ha ottenuto oltre 50 riconoscimenti, ed è un orgoglioso sostenitore del Global Compact delle Nazioni Unite, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per una crescita responsabile.

Avvertenza sui rischi

I prodotti derivati con leva finanziaria sono complessi e comportano un elevato rischio di perdere rapidamente capitale a causa della leva finanziaria. Valutare di aver compreso il funzionamento di questi prodotti e di potersi assumere l'elevato rischio di perdita.

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