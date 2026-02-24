Un riconoscimento che racconta una storia lunga vent’anni: Mave Solutions conquista il premio Le Fonti Awards

Il premio Le Fonti Award conferito a Mave Solutions come eccellenza dell’anno nella consulenza e nella formazione HR su temi come la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro arriva come una conferma importante, ma non come una sorpresa. Perché il percorso che l’azienda ha intrapreso oltre vent’anni fa si è costruito su un lavoro quotidiano fatto di competenza, ascolto e presenza costante accanto alle imprese che si affidano ai suoi servizi. Un riconoscimento autorevole, certo, ma che per Mave rappresenta soprattutto un segnale: è ora di uscire dal dietro le quinte della gestione aziendale per spingersi verso orizzonti più lontani.

Fondata nel 2000 come ditta individuale e trasformatasi in Srl nel 2016, Mave Solutions ha accompagnato nel tempo alcune delle realtà produttive più strutturate del Paese: grandi industrie, aziende della cantieristica e dei trasporti, imprese che agiscono in contesti complessi regolati da intricati sistemi di appalti e subappalti. Realtà che spesso si avvicinano a Mave per risolvere un’esigenza specifica e che, una volta avviata la collaborazione, scelgono di affidarle progressivamente l’intera gestione consulenziale.

“Mave Solutions si propone come interlocutore unico per tutti gli aspetti che riguardano la gestione aziendale”, dichiara Veronica Maffi, CEO della società. “Negli anni abbiamo saputo affermarci come punto di riferimento chiaro, diretto e continuo per alcuni dei maggiori player del panorama industriale italiano. Confrontarsi con una sempre più ampia costellazione di consulenti rischia di essere un peso troppo grande da sostenere: serve un dialogo strutturato e orizzontale che permetta alle imprese di gestire aspetti come la sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale – core business della nostra attività – in modo agile ed efficiente. Il nostro compito è quello di offrire tutti gli strumenti per la costruzione di una visione strategica di lungo periodo. E gli importanti riconoscimenti che stiamo ottenendo certificano il fatto che sappiamo fare bene il nostro lavoro”.

Gran parte dei nuovi clienti di Mave Solutions arriva attraverso il passaparola, che resta il riconoscimento più autentico. A generarlo è un approccio fondato su sincerità, trasparenza e capacità relazionali. Mave non costruisce rapporti impersonali: crea legami professionali basati sulla fiducia e sulla familiarità. Anche all’interno dell’azienda, non esistono gerarchie rigide, ma una struttura collaborativa, un insieme di rapporti professionali legati da un dialogo costante e condiviso. I dipendenti sono collaboratori, le competenze si intrecciano, il confronto è continuo. Per Mave, il dialogo non è solo un metodo, ma un valore imprescindibile.

“Il tema della sicurezza, oggi, attraversa ogni settore”, spiega Maffi. “Non riguarda più solo le industrie ad alto rischio, ma anche uffici, ambienti amministrativi e spazi apparentemente protetti. Per noi di Mave Solutions, parlare di sicurezza significa andare oltre l’adempimento normativo. Significa costruire una forma mentis orientata al benessere, capace di ridurre lo stress, migliorare l’ambiente di lavoro e incidere positivamente sulla produttività e sulla qualità delle relazioni, interne ed esterne all’azienda. Dal punto di vista infortunistico, l’orizzonte è sempre il futuro. L’obiettivo non è soltanto prevenire, ma diffondere una cultura della sicurezza che accompagni le persone anche fuori dal luogo di lavoro. Una manovra di primo soccorso è la stessa in azienda come a casa: per questo Mave parte dalle imprese per arrivare nelle abitazioni, nelle famiglie, nella quotidianità delle persone”.

Lo stesso approccio si riflette sul tema della sostenibilità ambientale. “Le tensioni legate al cambiamento climatico e all’impatto delle attività produttive hanno conseguenze dirette sulla salute dei lavoratori e sulle comunità”, continua la dirigente. “Mave non si limita a supportare le aziende nel rispetto delle procedure, ma lavora per costruire consapevolezza, promuovendo un equilibrio tra ambiente, salute e responsabilità sociale”.

Mave Solutions guarda ora avanti. L’azienda è pronta a uscire dai confini nazionali, ampliando il proprio network e affacciandosi a nuovi settori: dal terziario ai grandi trasporti internazionali, fino al mondo della moda e della tecnologia. Parallelamente, sono in corso aperture di sedi all’estero e collaborazioni con grandi marchi già celebri in tutto il mondo. “Il nostro obiettivo è chiaro”, conclude Maffi. “Essere riconosciuti non solo come consulenti, ma come promotori di una cultura radicata nella società, capace di generare benessere per collaboratori, stakeholder e territori. Una crescita sostenibile, consapevole, nella quale Mave Solutions è pronta a essere protagonista.

Contatti:

MAVE SOLUTIONS srl

vmaffi@mave.solutions





Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di MAVE SOLUTIONS srl