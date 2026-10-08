UNA DONNA SU TRE SOFFRE DI ANSIA O DEPRESSIONE NEL CORSO DELLA VITA: LANCÔME LANCIA "I'M FINE"

In collaborazione con ADAA, "I'M FINE" invita le donne a prendersi cura del proprio benessere mentale e a riconoscere i primi segnali di ansia e depressione.

LONDON, 8 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Alla domanda "Come stai?", per molte donne rispondere "Sto bene" è automatico, anche quando non corrisponde a ciò che provano.

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Secondo uno studio Ipsos del 2026 per Lancôme, l'80% delle donne ha detto "Sto bene" anche quando non era così; il 72% si è poi pentito di aver nascosto il proprio stato d'animo. Nel corso della vita, circa una donna su tre soffre di ansia o depressione: il doppio rispetto agli uomini.

Nasce da questa realtà I'M FINE, l'iniziativa di Lancôme con ADAA e organizzazioni non profit locali. Il progetto aiuta le donne a riconoscere i primi segnali di disagio e a trovare risorse affidabili e supporto, quando necessario. Incoraggia inoltre a parlare apertamente di ciò che si prova: dire "Non sto bene" può essere un primo passo importante.

"La bellezza è legata a ciò che proviamo, alle nostre relazioni e al sostegno reciproco", ha dichiarato Vania Lacascade, Global President di Lancôme. "Possiamo dare maggiore spazio a questa conversazione e aiutare le donne ad accedere a risorse affidabili e al supporto di organizzazioni specializzate".

I'M FINE si sviluppa su due fronti:

"Prevenire significa avere più strumenti per agire. Riconoscere presto i segnali è fondamentale", ha dichiarato la dottoressa Helen Blair Simpson, professoressa di psichiatria presso il Columbia University Irving Medical Center e ambasciatrice ADAA per la salute mentale delle donne.

L'iniziativa partirà nell'ottobre 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Europa. Da marzo 2027 è prevista l'espansione in Asia settentrionale, Canada, Germania, Emirati Arabi Uniti e Australia. Lancôme ne valuterà l'impatto attraverso le autovalutazioni completate, l'accesso alle risorse e il sostegno alle organizzazioni non profit e alla ricerca.

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