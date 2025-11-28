Una nuova finestra in PVC riscrive i codici della luminosità: Prolux + di Oknoplast

Milano, 28 novembre 2025 – Una rivoluzione silenziosa sta per cambiare il modo in cui guardiamo – e viviamo – la luce.Si chiama Prolux+ e non è una semplice evoluzione della finestra. Un progetto ambizioso che nasce con un obiettivo preciso: riscrivere i canoni dell’infisso contemporaneo.Più luce naturale, meno ingombro visivo. Più estetica, senza compromessi. Più tecnologia, ma anche più emozione.Prolux+ non si limita a offrire prestazioni superiori: racconta una nuova idea di spazio, bellezza e comfort abitativo.

Progettata per illuminare, proteggere e valorizzare ogni ambiente, Prolux + è la nuova finestra in PVC pensata per chi non si accontenta di abitare gli spazi, ma desidera ridefinirli. L’infisso porta il design alla sua massima espressione: la luce.Linee pulite, profilo sottile e privo di fermavetri disegnano un’estetica minimale, dove ogni elemento è misurato con precisione. Il vetro incollato direttamente al profilo, grazie a una tecnologia avanzata, non rappresenta solo una scelta visiva, ma anche un’innovazione tecnica che migliora la stabilità strutturale, incrementa l’isolamento e crea una superficie continua e simmetrica.

L’assenza di fermavetri esalta la purezza del design e massimizza l’ingresso di luce naturale, ampliando visivamente gli spazi e rendendoli più accoglienti e contemporanei.L’anta ultrasottile e il nodo centrale ridotto a soli 111 mm amplificano l’effetto open view, mentre ogni dettaglio, dalla maniglia centrale bilanciata alle numerose finiture disponibili, è pensato per unire estetica e funzionalità con equilibrio ed eleganza.

Oltre la bellezza, anche le performance tecniche raggiungono massimi livelli. Prolux + garantisce maggiore stabilità e un isolamento termico eccellente: Uw fino a 1,0 W/m²K, grazie al triplo vetro basso emissivo con gas Argon e canalina Warmatec, che riduce le dispersioni termiche del 10% in più rispetto agli standard comuni.

Contribuiscono a completare il profilo altamente performante di Prolux +: la tripla guarnizione, che assicura una barriera efficace contro aria, acqua e rumore; la possibilità di integrare ferramenta antieffrazione RC1 e RC2, per una protezione completa e duratura; e la soglia ribassata da 20 mm con rinforzi in acciaio, ideale per realizzazioni di ampio respiro, anche in presenza di dimensioni importanti.

Con Prolux+, Oknoplast conferma la sua leadership nell’innovazione degli infissi.Un prodotto che nasce dalla volontà di offrire più luce naturale, più comfort termico e più sicurezza, senza rinunciare al design più moderno e ricercato. Una finestra progettata per durare nel tempo e migliorare la qualità della vita, ogni giorno. Prolux + è la risposta a chi cerca qualcosa di più: un elemento che cambia davvero il modo di vivere la casa, migliorandola in ogni suo aspetto.

Contatti:

Immediapress

Per informazioni

OKNOPLAST

tel. 0549 905424

oknoplast.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress