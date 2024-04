Vaticano. Pro Vita Famiglia: Papa Francesco incoraggia attivismo contro aborto, gender, eutanasia e utero in affitto

8 aprile 2024. Le dichiarazioni della Santa Sede su aborto, gender, eutanasia e utero in affitto come offese alla dignità umana ci incoraggiano a proseguire e aumentare le nostre campagne di sensibilizzazione pubblica contro l’uccisione dei bimbi nel grembo materno, le sperimentazioni transgender sulla pelle dei bambini tramite Triptorelina o Carriera Alias nelle scuole, i tentativi di legalizzare eutanasia e suicidio assistito e di leggittimare il mercato internazionale dell’utero in affitto, una pratica barbara che deve diventare presto reato universale.

I giudizi espressi dal Vaticano sulle pratiche contro la vita e la famiglia sono pienamente condivisibili da chiunque abbia a cuore il bene della persona e della società, al di là del credo religioso o politico. Auspichiamo, quindi, che possano influenzare l’operato del Governo, del Parlamento e delle amministrazioni locali, e che i Vescovi si adoperino perché queste pratiche disumane siano conosciute dai fedeli nelle loro Diocesi con apposite iniziative ed eventi di approfondimento.

Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, commenta il contenuto della dichiarazione “Dignitas infinita circa la dignità umana”, resa pubblica oggi dal Dicastero per la Dottrina della fede della Santa Sede.

