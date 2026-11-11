VIOLENZA DI GENERE: A FORMIA STUDENTI PROTAGONISTI CON IL PROGETTO “GIUSTIZIA IN SCENA”

Al via il progetto promosso dall'associazione Mai Più Vittima con il contributo della Regione Lazio. Coinvolti circa 150 studenti dell'Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione in processi simulati e incontri con professionisti per riconoscere la violenza, conoscere i propri diritti e promuovere relazioni basate sul rispetto.

Formia, 11 nov. - Portare la giustizia tra i banchi di scuola e rendere gli studenti protagonisti della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere, attraverso processi simulati nei quali vestiranno i panni di giudici, avvocati, testimoni e imputati. È l'obiettivo di “Giustizia in scena”, il progetto promosso dall'associazione Mai Più Vittima, impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza, nella tutela delle donne e nel sostegno alle vittime attraverso attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione.

L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio, Direzione regionale Cultura, Politiche giovanili e della famiglia, Pari Opportunità, Servizio civile, nell'ambito dell'avviso pubblico “Storia e cultura delle donne – I anno contro la violenza di genere 2026-2027”, in collaborazione con Road to green 2020 ETS, associazione da anni impegnata a portare nelle scuole i processi simulati attraverso il progetto Legal Love.

Il progetto coinvolgerà circa 150 studenti dell'Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione di Formia in un percorso educativo che integra diritto, psicologia e partecipazione attiva. I ragazzi prenderanno parte a tre processi simulati ispirati a storie vere, affiancati da professionisti dell'ambito legale, psicologico e della comunicazione, con l'obiettivo di imparare a riconoscere i segnali della violenza e conoscere gli strumenti di tutela.

Revenge porn, stalking e femminicidio sono i tre temi al centro dei processi simulati. Il primo appuntamento è in programma il 12 novembre 2026 con “L'ossessione ha un nome”, dedicato al revenge porn. Il 14 dicembre sarà la volta di “Questo non è amore”, incentrato sullo stalking, mentre il 18 gennaio 2027 si svolgerà “Non ero tua”, dedicato al femminicidio.

Il programma comprende anche tre incontri di approfondimento con psicologi, pedagogiste, esperti e testimonianze privilegiate, previsti per il 26 novembre, il 10 dicembre e il 13 gennaio. Gli appuntamenti, condotti dalle dottoresse Maria De Tata e Amalia Pompei, affronteranno rispettivamente i temi “Le conseguenze della violenza: riconoscere i segnali e comprendere le vittime”, “Dall'ossessione al controllo: quando una relazione diventa violenza” e “Le ferite invisibili della violenza: emozioni, paure e percorsi di rinascita”. Il percorso si concluderà il 19 febbraio 2027 con un evento finale dedicato alla condivisione dell'esperienza e dei risultati raggiunti.

«Vogliamo che i ragazzi imparino a riconoscere la violenza prima che diventi cronaca. Attraverso i processi simulati potranno comprendere cosa accade a una vittima, quali conseguenze hanno determinati comportamenti e quanto sia importante conoscere i propri diritti. La prevenzione comincia dalla consapevolezza e dalla capacità di distinguere l'amore dal possesso e dal controllo», dichiara Amalia Pompei, psicologa psicoterapeuta e presidente dell'associazione Mai Più Vittima.

«Ringraziamo la dirigente scolastica Immacolata Picone e tutto l'Istituto Comprensivo Vitruvio Pollione per aver accolto questo progetto, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso la formazione dei propri studenti. Scuola e associazioni condividono una responsabilità importante: accompagnare i ragazzi nella crescita, andando oltre le conoscenze scolastiche per affrontare anche gli aspetti psicologici, i diritti, la giustizia e il rispetto nelle relazioni. La vita reale presenta situazioni complesse, che possono coinvolgere chiunque, anche in giovane età. Dare agli studenti gli strumenti per riconoscerle, comprenderle e sapere come comportarsi è il primo passo per prevenire la violenza. Siamo convinti che una scuola capace di affrontare questi temi contribuisca a formare non soltanto studenti preparati, ma persone più consapevoli», dichiara Maria De Tata, responsabile del progetto, pedagogista e criminologa dell'associazione Mai Più Vittima.

«Con “Giustizia in scena”, la scuola diventa uno spazio di confronto e partecipazione, nel quale gli adolescenti possono acquisire strumenti concreti per riconoscere gli abusi, superare gli stereotipi e contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e della parità», dichiara Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020 ETS.

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