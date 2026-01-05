Vivi l’innovazione cinematografica: scopri in anteprima esclusiva il cinema di domani con Dangbei al CES 2026

Dai proiettori di punta alle innovazioni portatili, Dangbei invita i visitatori a esplorare il futuro della visione immersiva

LAS VEGAS, Jan. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, innovatore leader per l'intrattenimento domestico intelligente, ha annunciato oggi la sua partecipazione al CES 2026, dove presenterà la nuova gamma di proiettori premium ideati per tutti gli stili di vita. Dal 6 al 9 gennaio, i visitatori sono invitati a scoprire il futuro dell'esperienza cinematografica presso lo stand 52962 al Venetian Expo & Convention Center.

Quest’anno Dangbei presenta un portafoglio accuratamente selezionato che unisce tecnologie laser all’avanguardia a un design studiato nei dettagli, pensato sia per l'home theater, sia per spazi living flessibili, o ancora per l’intrattenimento in movimento.

Proiettori presentati allo stand 52962

Dangbei S8 Ultra Max | Il massimo dell’intrattenimento su grande schermoIl proiettore offre una qualità visiva di livello cinematografico grazie a 6.200 lumen ISO, tecnologia lens shift e supporto per Dolby Vision e HDR 10+.

Dangbei MP1 Max | Proiettore di punta 4KUn proiettore 4K a sorgente luminosa ibrida con Google TV e Netflix con licenza, capace di offrire colori vibranti e uno streaming fluido e senza interruzioni.

Dangbei DBOX02 e Dangbei DBOX02 Pro | Proiettore Laser 4KDue proiettori laser 4K che uniscono ingegneria di precisione e un’esperienza di visione estremamente confortevole, offrendo un’immersione cinematografica completa.

Dangbei Atom | Proiettore Laser MiniUn mini proiettore laser ultra sottile che unisce portabilità e luminosità vivida, ideale per una visione immersiva in qualsiasi ambiente.

Dangbei Freedo | Proiettore portatile con batteria integrataIl primo proiettore ultra-portatile del brand con Google TV, batteria integrata e supporto incorporato, pensato per l’intrattenimento ovunque ti trovi.

Dangbei N2 mini | Dove i principianti iniziano il loro viaggio alla scoperta del grande schermoUn proiettore compatto con licenza Netflix e supporto integrato, perfetto per creare un cinema personale anche in spazi ridotti.

Cosa provare allo standI visitatori potranno provare direttamente i proiettori e gli accessori smart home premiati di Dangbei, scoprire in esclusiva il proiettore concept 2026 e partecipare a interventi condotti dagli esperti di prodotto e tecnologia di Dangbei sul futuro dell’intrattenimento domestico.

Informazioni sull'evento Data: 6-9 gennaio 2026Luogo: Venetian Expo, Hall A-D, Stand 52962

Informazioni su Dangbei

Dangbei è un fornitore di intrattenimento intelligente di alta gamma specializzato in proiettori e altri prodotti innovativi. Con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei offre immagini straordinarie e un suono coinvolgente, trasformando gli spazi in vivaci centri di intrattenimento, lavoro e vita.Dangbei è leader nel settore dei software per schermi di grandi dimensioni e offre una vasta libreria di app e contenuti che spaziano dall'intrattenimento alla salute, dall'istruzione alla produttività. Per ulteriori informazioni, visitare il sito us.dangbei.com.Contatto per la stampa: Ufficio per le Pubbliche Relazioni di Dangbei Email: pr@dangbei.comSito web: us.dangbei.com

Una foto di accompagnamento al comunicato è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7a33c83-786f-4041-97fc-ce392681b851/it

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.