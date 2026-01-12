Winter Sales di Dreame: per un nuovo inizio all’insegna di ciò che conta davvero

12 Gennaio 2026. Con l’avvento del nuovo anno, è importante fare quel cambiamento che da tempo ci siamo ripromessi: più tempo da dedicare alla famiglia, alle proprie passioni, a sé stessi in generale. Dreame viene in soccorso di tutti coloro che non sono ancora pronti ad abbandonare i buoni propositi, e dà un aiuto concreto lanciando una nuova campagna di sconti sui suoi bestseller per una casa sempre pulita ed in ordine. Quest'anno, lascia che Dreame si occupi delle faccende domestiche, così potrai goderti ogni momento di gioia senza lo stress dei lavori domestici più noiosi. Scopri come gli elettrodomestici intelligenti per la pulizia della casa di Dreame trasformano le pulizie da un compito gravoso a un'esperienza automatizzata e senza sforzo.

Robot aspirapolvere: pulizia automatica

Aqua10 Ultra Roller Complete

Con una potenza di aspirazione di 30.000 Pa, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete combina forza e precisione per pavimenti impeccabili. Il suo sistema AquaRoll™ risciacqua continuamente il rullo con acqua pulita, prevenendo la ricontaminazione e garantendo una freschezza duratura. La tecnologia FluffRoll™ cattura efficacemente polvere e macchie, anche nelle fughe, mentre l'intelligente sistema AutoSeal™ protegge istantaneamente tappeti e moquette dall'umidità e dagli schizzi. Infine, ThermoHub™ pulisce il rullo a 100 °C per un'igiene perfetta e una praticità senza sforzo.

Prezzo originale: 1499€| Prezzo scontato: 1049€

L40s Pro Ultra

Questo modello di fascia media L40s Pro Ultra offre una pulizia completa e intelligente con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa. È dotato anch'esso della funzione HyperStream™ per tagliare i capelli e ridurre il disordine. Il suo sistema EasyLeap™ garantisce il superamento di ostacoli fino a 4 cm, mentre Smart 3DAdapt™ e Pathfinder™ gli consentono di riconoscere oltre 180 tipi di oggetti domestici, permettendogli di scegliere in modo intelligente quale azione intraprendere per una cura completa della casa.

Prezzo originale: 899€| Prezzo scontato: 649€ | fino al 18 gennaio 2026

L40 Ultra AE

Questo modello versatile include 2 tipi di spazzole per una pulizia completa dei pavimenti: una spazzola in gomma sollevabile per rimuovere efficacemente i detriti da tutte le superfici e una spazzola TriCut progettata per tagliare e raccogliere i capelli aggrovigliati. Offre una potente aspirazione di 19.000 Pa e la tecnologia 3DAdapt™ gli consente di identificare oltre 120 tipi di oggetti ed evitarli.

Prezzo originale: 699€| Prezzo scontato: 599€ | fino al 21 gennaio 2026

Lavapavimenti Wet & Dry: pulizia in una sola passata

H14 Pro

Questo prodotto smart offre una potenza di aspirazione impressionante di 18.000 Pa e può essere completamente appiattito, adattandosi a spazi con un'altezza minima di 14 cm. L'ingegnoso asse rotante e le ruote omnidirezionali facilitano le manovre e i movimenti. La funzione One-Press Solution regola dinamicamente la concentrazione della soluzione in base al livello di sporco, ottimizzando l'uso del detergente.

Prezzo originale: 499€| Prezzo scontato: 349€ | fino al 4 febbraio 2026

Aspirapolvere senza fili: pulizia profonda e senza sforzo

Z30

L'aspirapolvere senza fili Dreame Z30 offre una pulizia potente e intelligente con una potenza di aspirazione di 310 AW e un'autonomia di 90 minuti per coprire l'intera casa. Una spazzola principale a LED che evidenzia la polvere nascosta sui pavimenti e, con sette bocchette incluse, fornisce una soluzione versatile e completa per superfici che vanno dai pavimenti alle scale e ai mobili.

Prezzo originale: 359€ | Prezzo scontato: 329€

Inizia il nuovo anno con Dreame, regalati una casa sempre pulita e in ordine, e dedica il tuo tempo a ciò che ami davvero. Le promozioni sono valide sul sito ufficiale di Dreame, nei suoi negozi, e sul canale Amazon fino al 25 gennaio.

Di seguito tutti gli sconti attivi su Amazon:

About Dreame Technology

Fondata nel 2017, Dreame Technology è un'azienda innovativa di consumer electronics che si concentra sulla produzione di elettrodomestici intelligenti per la pulizia della casa, la cui visione è di migliorare la vita attraverso la tecnologia. Con oltre 150 brevetti registrati, Dreame è stata pioniera di innovazioni e tecnologie nei campi di motori ad alta velocità, visione artificiale monoculare, SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) e separazione multi-ciclone.

Oggi Dreame offre una gamma completa di prodotti, tra cui robot aspirapolvere, aspirapolvere Wet&Dry, aspirapolvere a batteria, tosaerba e prodotti per la cura dei capelli, tutti progettati per offrire prestazioni potenti e un'esperienza di pulizia senza sforzo. In qualità di leader nella cura della casa e del giardino, Dreame continua a ridefinire la convenienza e l'innovazione in tutte le linee di prodotti, assicurando agli utenti spazi abitativi più intelligenti e puliti ogni giorno.

Seguiteci su Facebook, Instagram e X. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito: https://it.dreametech.com/

Contatti:

Immediapress

Contatti stampa

MY PR srl

Tel. 0254123452

Rebecca Rossetti – rebecca.rossetti@mypr.it

Arianna Cusolito – arianna.cusolito@mypr.it

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress