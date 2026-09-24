Yeastar lancia NovoOne, la piattaforma di comunicazione multi-tenant AI-native per i service provider

XIAMEN, Cina, 24 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, leader globale nelle soluzioni di Unified Communications, ha annunciato oggi il lancio ufficiale di NovoOne, una piattaforma di comunicazione multi-tenant, AI-native e carrier-grade, progettata specificamente per MSP, ITSP, rivenditori di soluzioni di telecomunicazione e carrier che gestiscono basi utenti ampie e in continua crescita.

Gli attuali fornitori di servizi di comunicazione si trovano di fronte a un compromesso: le piattaforme tradizionali carrier-grade offrono scalabilità, ma sono spesso frenate da componenti frammentati, cicli di R&D lenti e interfacce utente legacy, mentre le moderne piattaforme UC SaaS limitano la personalizzazione e fanno aumentare i costi con la crescita. NovoOne elimina questo compromesso, combinando un'esperienza di livello SaaS con la resilienza, il controllo, la scalabilità e l'efficienza economica di una piattaforma carrier-grade.

Basato su un core PBX multi-tenant di nuova generazione, NovoOne consente ai service provider di gestire un numero illimitato di utenti e tenant da un'unica implementazione, mantenendo un isolamento rigoroso tra i tenant. La sua infrastruttura nativa Kubernetes permette una scalabilità orizzontale che contribuisce a ridurre i costi dei server, mentre l'alta disponibilità e la ridondanza geografica assicurano la continuità e la resilienza del servizio. I service provider possono così ampliare con sicurezza la propria base clienti o entrare in nuovi mercati a costi inferiori.

Oltre alla propria architettura carrier-grade, NovoOne offre ai provider gli strumenti necessari per differenziare i propri servizi. Oltre alle funzionalità complete di un sistema telefonico, la piattaforma mette a disposizione app softphone native per una mobilità senza interruzioni, API avanzate per una facile personalizzazione e potenti funzionalità AI integrate, tra cui AI Agent, trascrizione, analisi del sentiment e altro ancora, aprendo la strada a nuovi servizi a maggior valore aggiunto.

NovoOne offre inoltre un controllo completo sul modello commerciale. Le funzionalità white label a livello di tenant, la configurazione flessibile dei pacchetti e la gestione integrata dei reseller consentono ai provider di mantenere pieno controllo su margini e branding. Inoltre, il modello di licenza di NovoOne basato sulle chiamate simultanee consente un'oversubscription altamente redditizia e permette di supportare migliaia di clienti con un numero limitato di licenze.

«I service provider non dovrebbero essere costretti a scegliere tra scalabilità, controllo, resilienza e redditività», ha dichiarato Arya Zhou, Head of Yeastar Global Sales. «Abbiamo sviluppato NovoOne per superare questo compromesso. Combinando il multi-tenancy carrier-grade con funzionalità complete e un solido controllo della piattaforma, offriamo ai nostri partner le basi necessarie per far crescere in modo redditizio il proprio business delle comunicazioni, alle proprie condizioni».

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Informazioni su Yeastar

Yeastar è un provider globale di soluzioni UCaaS impegnato a favorire il successo del canale. Supportiamo i service provider nella crescita redditizia del loro business attraverso sistemi e piattaforme di comunicazione basati sull'AI per la telefonia aziendale, i contact center, la messaggistica e la collaborazione.

Forte di una filosofia "easy-first" e di un portafoglio completo che comprende soluzioni hardware, software e cloud multi-tenant, oltre a un solido ecosistema e al pieno supporto white label, Yeastar permette a oltre 9.000 partner di offrire innovazione affidabile e all'avanguardia a più di 650.000 utenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visita il sito http://www.yeastar.com.

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