Come far crescere il Paese? Come valorizzare la managerialità e competenze? Quali le azioni per sostenere lo sviluppo del terziario e dei servizi? Questi alcuni dei temi su cui, presso gli spazi dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, oltre 1600 tra manager e dirigenti hanno discusso con i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni in occasione della 100° Assemblea nazionale di Manageritalia. La giornata dal titolo “I Manager per l’Italia – il nostro impegno e l’agire della politica”.