Imprese, Radoccia (EY): "Pubblico-privato per accelerare crescita economia reale"

“Per accelerare la crescita dell’economia reale del Paese è fondamentale focalizzarsi sulla collaborazione pubblico-privato con l’obiettivo di consentire alle imprese, al mondo del lavoro e agli investitori di creare un solido e duraturo mercato privato dei capitali che possa andare di pari passo di quello dei capitali pubblici”. A dirlo oggi Stefania Radoccia, managing partner tax & law, EY, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’.

“A questa fase di contingenza storica e incertezze si affiancano anche delle opportunità che dobbiamo essere in grado di cogliere per consolidare la crescita del Paese e delle aziende. Le risorse del Pnrr rappresentano un eccezionale asset in termini di investimenti per potenziare l’economia reale. Tuttavia - avverte - la percentuale di investimenti privati nel nostro Paese corrisponde appena al 16,7% del Pil, un valore al di sotto di altri Paesi europei come Francia con circa il 18,5% o ancora Spagna con il 19,5%”.