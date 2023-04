Imq eAmbiente accompagna Altromercato in progettazione Bilancio sociale

"Capire, progettare e gestire la sostenibilità sono alla base del mio pensiero imprenditoriale e di tutti i miei collaboratori impegnati a sostenere le imprese nella transizione ecologica". Lo dice Gabriella Chiellino, di Imq eAmbiente commentando il Premio Bilancio di Sostenibilità, giunto alla seconda edizione e promosso dal Corriere della Sera con la rete NeXt Nuova economia.

"Siamo estremamente soddisfatti e felici di aver accompagnato Altromercato nella progettazione del Bilancio Sociale, aiutandoli a soddisfare gli standard internazionali inerenti ai tre pilastri che contraddistinguono la responsabilità sociale d’impresa e a vincere il premio", spiega.

Imq eAmbiente, società di servizi per la riduzione degli impatti ambientali ed energetici, era stata scelta da Altromercato come partner per la progettazione e la creazione del Bilancio di Sostenibilità. Una sinergia, quella nata tra la realtà veneta e l’organizzazione di Commercio Equo e Solidale, che lo scorso 17 aprile ha ottenuto un grande riconoscimento nella categoria riservata agli enti del terzo settore.

Imq eAmbiente ha affiancato l’organizzazione senza scopo di lucro a realizzare il proprio Bilancio sociale prestando il proprio sostegno per far rispettare i criteri Esg e dell’Agenda Onu 2030 al fine di soddisfare i parametri ambientali, sociali e di governance previsti per l’ottenimento del riconoscimento.

Per Vincenzo Scotti, direttore della comunicazione di Imq eAmbiente, "quello che conta è che si sia avviato un percorso in grado di valorizzare il lavoro di redazione della rendicontazione di sostenibilità e che si diffonda tra le imprese l’importanza di questo tipo di bilancio che diventerà sempre più metro di riferimento anche per la responsabilità sociale e la gestione finanziaria. Sono convinto – ha concluso Scotti, congratulandosi con Altromercato – che loro, anche nell’ambito del Terzo Settore, saranno sempre più imitati e potranno fare da punto di riferimento per la sostenibilità".