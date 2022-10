In America arrivano gli NFT benefici della Red Cross

Il mese scorso, l’uragano Ian ha colpito violentemente le coste della Florida, causando danni per una cifra complessiva di oltre 50 miliardi di dollari e mietendo almeno un centinaio di vittime. Per aiutare la popolazione colpita, la Croce Rossa USA ha lanciato un’asta NFT di beneficenza. Grazie al contributo fondamentale di Marlon Pruz, artista digitale statunitense, che ha donato le sue opere alla causa, i volontari contano di allestire strutture e servizi in grado di alleviare le difficili condizioni degli sfollati.