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In dirittura d’arrivo il Ddl Valorizzazione della risorsa mare

20 aprile 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È previsto per lunedì 27 aprile l’approdo in Aula della Camera per la discussione finale del Disegno di legge Valorizzazione della risorsa mare, già approvato dal Senato il 25 marzo. In settimana è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative come comunicato in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti che hanno proseguito l’esame in sede referente, esame che dovrà concludersi entro venerdì 24 aprile. Parallelamente, il provvedimento è stato esaminato in sede consultiva da diverse Commissioni della Camera, nello specifico: Affari esteri e comunitari (III), Finanze (VI), Cultura (VII), Affari Sociali (XII), Agricoltura (XIII), Politiche UE (XIV). In tutti i casi l’esito finale dell’esame nelle citate Commissioni ha portato all’approvazione delle proposte di parere favorevole formulate dai rispettivi Onorevoli relatori.

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La scheda del provvedimento

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Ddl Valorizzazione della risorsa mare Disegno di legge Senato
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