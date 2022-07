Incendi, bruciano ancora Carso e Versilia

Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi che da due giorni stanno interessando il Carso, in particolare i territori compresi tra la provincia di Gorizia e quella di Trieste. Sono 60 i vigili del fuoco al lavoro con 20 automezzi, si legge in una nota, dall’alba in volo 2 Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, al momento le operazioni si stanno concentrando su Devetaki, Sablici, Jamiano nel comune di Doberdò del Lago (Gorizia) e Medeazza nel comune di Duino Aurisina (Trieste).

Continuano le operazioni di spegnimento anche in Versilia, in particolare sulle colline di Massarosa. Oltre 100 vigili del fuoco sono in azione tra le frazioni di Chiatri, Fibialla, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo, Val Promaro e Piazzano. In quest’ultima località le squadre hanno arrestato l’avanzare del fronte di fiamma, evitando il coinvolgimento del centro abitato, già evacuato precedentemente.

Nella notte l'incendio si è esteso verso le frazioni di Valpromaro e Piazzano. Quest'ultima frazione è stata evacuata intorno alle 23:30, aggiungendo 120 persone al numero degli evacuati. Le fiamme sono scese verso la statale SP1 ma le squadre dei vigili del fuoco hanno prontamente fermato il fronte in avanzamento evitando il coinvolgimento del centro abitato.

Il fronte di fuoco presente nella frazione di Gualdo ha scollinato verso la frazione di Panicale dove si stanno concentrando parte delle forze antincendio.

In supporto al dispositivo di soccorso locale stanno ancora operando squadre provenienti dai comandi di Firenze, Pisa, Livorno, Massa Carrara, Grosseto, Siena, Arezzo e rinforzi extra-regionali, giunti dai comandi di Torino, Cuneo, Varese, Cremona e Bologna. Attualmente il lavoro delle squadre a terra si sta concentrando sul territorio di Gualdo, dalle prime ore del mattino sono in volo un Canadair e un elicottero del Corpo nazionale.