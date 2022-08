Incendio sul Monte Arsiccio, dieci persone messe in sicurezza

Dal pomeriggio di ieri è in corso un incendio di bosco sul Monte Arsiccio nel Comune di Civitella di Romagna. Al lavoro una squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Bagno di Romaga, due dal distaccamento di Cesena con il supporto delle squadre boschive di Forlì, Rimini. Le squadre hanno operato per arginare le fiamme alimentate dal forte vento ed allontanato dieci persone dalla zona delle operazioni in via precauzionale. In corso le operazioni di bonifica.