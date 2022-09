"Inceneritore nel giardino di Fratoianni", l'idea del fake di Calenda

"Un inceneritore nel giardino di Fratoianni". Il fake di Carlo Calenda fa centro su Twitter. Un profilo parodia ispirato a quello del leader di Azione movimenta la situazione con un cinguettio 'vivace'. "Nei primi 100 giorni del governo Draghi bis, ci impegniamo ad attivare il rigassificatore di Piombino e a costruire un inceneritore nel giardino di Fratoianni", scrive 'Calo Carlenda', chiamando in causa il leader di Sinistra Italiana.

La foto è identica a quella del profilo reale, lo spostamento di una 'r' dal nome al cognome viene ignorato da molti utenti. E sono tanti a replicare stigmatizzando il tono usato dal finto europarlamentare. Per disinnescare il caso, deve intervenire il 'vero' Calenda: "Attenti, è un fake account. Prendo però nota della risposta positiva alla possibile localizzazione del termovalorizzatore di Roma. Presenteremo mozione in tal senso in Consiglio Comunale".