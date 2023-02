"Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo". Sono queste del frasi del pm Ciro Santoriello, oggi alle prese con l'indagine Prisma sui conti della Juventus, pronunciate quasi 4 anni fa ad un convegno e immortalate in un video girato allo Spazio Chiossetto di Milano il 14 giugno 2019, durante un incontro su bilanci e plusvalenze tra avvocati e giuristi specializzati. In un altro video il relatore, un avvocato, dice a Santoriello "rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter", che innesca la replica dal tono scherzoso: "Vabbé, dai: basta no Juventus".

Dopo le frasi, ampiamente riportate dai quotidiani, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha provato a spegnere la polemica su Twitter, senza successo. L'hastag #Santoriello è in cima ai trend topic del social con oltre 11.000 tweet che rinfocolano la vicenda. Abodi, ieri sera, aveva comunque twittato: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui".