Un operaio di 36 anni è morto mentre stava lavorando in un metanodotto nel comune di Castel Viscardo, nell'Orvietano. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Orvieto, i vigili del fuoco e la Asl per gli accertamenti del caso. La dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento.