Indonesia, al via a Bali il G20 dei ministri degli Esteri

Il G20 dei ministri degli Esteri ha preso il via a Bali, in Indonesia, in agenda la crisi alimentare, le tensioni sull'energia e tutte le altre sfide legate all'aggressione militare della Russia all'Ucraina, oltre le discussioni sulla cooperazione multilaterale per far fronte all'aumento dell'inflazione globale e i rischi di recessione. Nessun bilaterale tra il segretario di Stato americano Blinken e il capo della diplomazia russa Lavrov.