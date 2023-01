Inflazione, nel 2022 le famiglie hanno spesso 2.369 euro in più

Le stime del Codacons, in totale è costata 61,3 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente

"A causa dell’aumento di prezzi e tariffe le famiglie italiane hanno speso complessivamente nel 2022 ben 61,3 miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente". Lo afferma il Codacons, commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. "Un tasso annuo dell’8,1% si traduce, a parità di consumi, ad un maggiore esborso pari in media a +2.369 euro per la famiglia 'tipo', spesa che sale a +3.069 euro annui per un nucleo con due figli. Se consideriamo il numero di famiglie residenti in Italia l’inflazione, a consumi costanti, ha prodotto nel 2022 una stangata complessiva da 61,3 miliardi di euro a carico degli italiani", spiega l'associazione.

"Sono numeri da capogiro - afferma il presidente Carlo Rienzi - che avranno ripercussioni pesanti nel 2023. L’andamento al rialzo delle bollette del gas, i carburanti che hanno ripreso a correre e i listini degli alimentari ancora a livelli elevatissimi, faranno sentire i loro effetti nel breve termine, erodendo il potere d’acquisto dei cittadini e riducendo la spesa. Il Governo Meloni deve correre ai ripari, adottando misure in grado di calmierare i prezzi al dettaglio e accelerare la riduzione dei listini, allo scopo di salvaguardare i bilanci delle famiglie, che sempre più numerose intaccano i risparmi per riuscire a sostenere bollette e prezzi alle stelle", conclude Rienzi.