Informativa del Presidente Meloni sull’azione di Governo

Nel corso di una doppia informativa svolta prima alla Camera dei deputati e successivamente al Senato, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato un ampio ventaglio di temi di attualità politica interna e internazionale, offrendo un quadro complessivo dell’azione e delle priorità del Governo. In apertura del suo intervento, il Presidente ha commentato l’esito del referendum sulla giustizia, esprimendo rispetto per la volontà popolare ma anche rammarico per l’occasione mancata di intervenire in modo strutturale su un settore ritenuto centrale per il Paese. Meloni ha ribadito che la riforma della giustizia resta una priorità dell’Esecutivo, auspicando che il percorso di modernizzazione del sistema giudiziario non venga interrotto nonostante il risultato referendario. Passando alle questioni di politica interna, il Premier ha escluso con fermezza l’ipotesi di un rimpasto di Governo, sottolineando la solidità e la coesione della maggioranza parlamentare che sostiene l’Esecutivo. Allo stesso modo, ha respinto le speculazioni sulle proprie dimissioni, ricordando l’impegno assunto all’inizio della legislatura di governare per l’intera durata del mandato quinquennale e confermando la volontà di portare avanti il programma di Governo. Ampio spazio dell’informativa è stato dedicato allo scenario internazionale, con particolare riferimento alla crisi in Medio Oriente e al conflitto in Iran. Meloni ha descritto la fase attuale come estremamente delicata, sottolineando come la comunità internazionale sia giunta “a un passo dal punto di non ritorno”. Allo stesso tempo, ha accolto con cautela la tregua temporanea tra Stati Uniti e Iran, definendola una prospettiva di pace ancora fragile ma significativa. In questo contesto, il Presidente del Consiglio ha espresso l’auspicio che i colloqui di pace previsti in Pakistan possano condurre a un accordo stabile e duraturo, ribadendo la ferma condanna di qualsiasi violazione del cessate il fuoco. Nel suo intervento, Meloni ha inoltre affrontato il tema della crisi energetica, strettamente connessa all’evoluzione delle tensioni internazionali. Ha avvertito che un eventuale protrarsi dell’instabilità in Medio Oriente potrebbe rendere necessaria una risposta coordinata a livello europeo, paragonabile per portata e strumenti a quella adottata durante la pandemia. In tale prospettiva, ha richiamato la possibilità di valutare una sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita, al fine di consentire agli Stati membri di adottare misure straordinarie per sostenere economie e cittadini. Tra i passaggi centrali dell’informativa anche il tema del lavoro e dell’occupazione. Rispondendo alle critiche delle opposizioni, il Presidente del Consiglio ha richiamato alcuni dati forniti dall’Istat, secondo i quali dall’inizio della legislatura si sarebbe registrato un aumento di 1,2 milioni di posti di lavoro stabili e una riduzione di circa 550 mila contratti precari. Questi numeri, ha sottolineato Meloni, confermerebbero l’impatto delle politiche adottate dal Governo sul mercato del lavoro.

Link al comunicato del Governo: https://tinyurl.com/mv6cksrk