Innovative Ant, Bari: “INNANT.STORE, l’evoluzione delle risorse umane in un’ottica di Digital Trasformation”

Bari, 16/05/2023. Con la piena affermazione della Trasformazione Digitale e dell’Industria 4.0 si rende sempre più necessario formare le Risorse Umane con competenze trasversali e digital soft skills. INNANT.STORE è l’e-commerce di Innovative Ant di Bari a supporto delle PMI per la Digital Transformation che propone consulenza e competenze mediante le risorse umane, che sono il principale capitale dell’azienda.

“Le innovazioni legate all’era digitale richiedono nuovi ruoli professionali e nuovi modelli organizzativi; lavorare dunque sulle competenze digitali e sulla formazione dei propri dipendenti diventa imprescindibile”, spiega Andrea di Natale, titolare di Innovative Ant. “Questo insieme di servizi permette di semplificare qualsiasi tipologia di processo nell’ambito delle risorse umane, permettendo ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni con maggiore agilità e resa. L’innovazione non è solo riferita a prodotti o processi, quanto soprattutto al potenziamento delle competenze in logica digitale. Le Risorse Umane sono, oggi più che mai, decisive nella trasformazione digitale delle imprese, perciò si parla sempre di più di HR Tech, la tecnologia applicata al mondo delle HR, un’opportunità di innovazione e cambiamento sia per l’azienda che per i singoli collaboratori. Al centro delle strategie di business più lungimiranti è ben chiaro questo nuovo concetto di risorse umane, evolvendo l’ecosistema aziendale in una logica sempre più performante e sempre più digitale”.

Innovative Ant di Bari è il partner ideale e strategico per affrontare la sfida dell’innovazione attraverso risposte sia in termini tecnologici che di competenze. Obiettivo principale di Innovative Ant è supportare le Organizzazioni nel formare profili smart che si servano di soluzioni tecnologiche, vantando oltretutto una business unit specializzata nello sviluppo di progetti di digital transformation, digital integration e implementazione di soluzioni applicative basate su ambienti sia open source che di vendor nazionali e internazionali.

“L’attualizzazione delle competenze digitali non è un fenomeno che riguarda solo la direzione IT o le imprese tecnologiche, ma pervade tutti i processi e le funzioni di un’organizzazione: serve formazione e reskilling in tutti i settori”, ribadisce di Natale. “Le skills specializzate, inserite nel nostro ecosistema innovativo INNANT.STORE, saranno rese disponibili per progetti complessi, che necessitano di professionalità mirate nell’ambito delle seguenti aree: information technology, implementazione di worlflow documentale, marketing e comunicazione. Il nostro obiettivo è affiancare le imprese private nel divenire Digital Organization attraverso una rinnovata cultura manageriale, la valorizzazione del talento delle persone e digital skills all'avanguardia”.

Contatti: https://www.innant.it