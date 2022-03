Innovazione e futuro sono di scena a Expo Dubai

Adnkronos e Oscar di Montigny, Chief Innovability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe, raccontano l'innovazione e il futuro a Expo Dubai, l'esposizione universale di scena fino al 31 marzo nella città degli Emirati.

Ispirato al tema centrale "Connecting minds, creating the future", Expo Dubai è un grande contenitore di sperimentazione, ma anche un luogo di educazione al futuro ove poter osservare e approfondire nuovi progetti e soluzioni in ambito di innovazione e sostenibilità, due dei mega trend che stanno plasmando il mondo e su cui si costruisce il futuro. "Ricerca e sviluppo sostenibile non sono concetti astratti ma devono trovare una concreta applicazione nello sviluppo di idee, progetti e tecnologie sempre più orientate ad un bene collettivo e condiviso", ha dichiarato Oscar di Martigny. In questo senso Expo Dubai si sta dimostrando una fucina di soluzioni davvero in grado di portare un miglioramento a livello globale grazie anche a best practice da cui trarre ispirazione. Come il modello di Stato digitale dell'Estonia che permette a tutti i cittadini di svolgere diverse funzioni civiche e sociali online. Il ruolo strategico della mobilità sostenibile è invece stato affrontato dalla Slovacchia che propone veicoli a impatto zero frutto di ingegneria avanzata, tra cui una supercar alimentata a idrogeno verde. E in quanto a tecnologie green, l'Olanda si segnala per aver ricreato un micromondo verde autosufficiente nel cuore di un Paese dal clima desertico, grazie a un sistema che ricava dall'aria del deserto fino a mille litri di acqua al giorno.

Innovazione e sostenibilità oggi devono convergere integrando da un lato la capacità delle persone e delle organizzazioni di innovare e reinventarsi, e dall'altra la condivisione dei valori e dei fondamenti di sostenibilità sociale e ambientale.

Dunque, in sintesi, il cambiamento parte da noi, come sostiene anche di Montigny: "dovrà essere un cambiamento capace di basarsi su un’innovazione orientata dai principi della sostenibilità e finalizzata all'affermazione della centralità dell'essere umano, secondo il concetto di Humanovability, equilibrio perfetto tra progresso, responsabilità e umanità."

