Intelligence Gb: 'In Ucraina migliaia di caduti russi, in arrivo riservisti, coscritti e mercenari'

Le forze russe hanno "quasi certamente" avuto "migliaia di caduti" nel corso dell'invasione dell'Ucraina. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico, nel quotidiano aggiornamento di intelligence. La Russia probabilmente sta ora valutando di "mobilitare i riservisti e i militari di leva", oltre all'impiego di "società private di mercenari e mercenari stranieri" per rimpiazzare queste "perdite considerevoli". Per l'intelligence militare britannica "non è chiaro" come questi gruppi si integreranno nelle forze di terra russe in Ucraina e l'impatto che avranno sull'efficacia dei combattimenti.