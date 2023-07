"Inter piena di debiti": l'analisi del New York Times

L'Inter è in finale di Champions League ma è "una squadra vecchia" e soprattutto "un club pieno di debiti". Il New York Times analizza in maniera spietata la salute - finanziaria in particolare - della società nerazzurra, alla vigilia della finale di Champions League in programma domani a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola.

"L'Inter è il club più indebitato d’Italia. In base agli ultimi bilanci pubblicati, le sue passività totali ammontano a circa 931 milioni di dollari. Negli ultimi due anni, per i quali sono disponibili informazioni, ha registrato perdite per quasi 430 milioni di dollari", osserva il quotidiano, evidenziando che ormai da anni la società nerazzurra "si trova in una sorta di crisi finanziaria, a causa dell’impatto combinato della pandemia di coronavirus, della diminuzione del sostegno dello Stato cinese agli investimenti nel calcio europeo e, soprattutto, dei problemi di Suning", il colosso proprietario del club. Nell'analisi si afferma che "nel 2021, il gruppo Suning ha dovuto accettare un salvataggio da 1,36 miliardi di dollari, finanziato in parte dal governo locale, per far fronte all'aumento vertiginoso dei debiti. Lo stesso anno ha chiuso definitivamente il suo club cinese, lo Jiangsu Suning", prosegue il Nyt. Il quotidiano, delineando il quadro, ricorda che la proprietà "ha ottenuto un prestito di 294 milioni di dollari da Oaktree Capital, una società di gestione patrimoniale con sede in California". Il prestito è in scadenza a maggio 2023, scrive il Nyt, affermando che "con gli interessi, la somma totale da rimborsare è di circa 375 milioni di dollari" e delineando uno scenario che dovrebbe portare alla cessione del club.