Accoltellamento sul treno, 10 feriti: nove sono in pericolo di vita, indaga anche antiterrorismo

Due le persone arrestate in relazione all'incidente e in custodia cautelare

Regno Unito, rilievi sul treno fermo alla stazione di Huntingdon dopo l'accoltellamento di massa - Afp
02 novembre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
Accoltellamento di massa nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, Regno Unito. La polizia, riporta Bbc, ha confermato che sono 10 i feriti, nove dei quali ricoverati in pericolo di vita. Due le persone arrestate in relazione all'incidente e attualmente in custodia cautelare la cui identità non è ancora stata resa pubblica. L'indagine è supportata dagli agenti antiterrorismo e la polizia afferma che i treni non sono ancora in circolazione nella zona. Sono inoltre ancora in vigore diverse chiusure stradali.

Intanto, un testimone oculare ha raccontato alla Bbc di aver visto un uomo con un braccio insanguinato correre giù da una carrozza urlando "hanno un coltello", mentre un altro testimone ha spiegato che la polizia ha colpito con il taser un uomo.

