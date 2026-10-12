circle x black
Cerca nel sito
 

Power bank prende fuoco nella cappelliera dell'aereo: paura sul volo IndiGo - Video

L’equipaggio è intervenuto per gestire l’emergenza e l’aereo è stato deviato atterrando in sicurezza. Non si registrano feriti

Le immagini dell'incendio sul volo IndiGo
Le immagini dell'incendio sul volo IndiGo
12 ottobre 2026 | 14.57
Arianna Menotti
LETTURA: 2 minuti

Paura a bordo di un volo IndiGo diretto da Delhi a Chennai, in India, dopo che un power bank ha preso fuoco nel vano portabagagli sopra i sedili. L’equipaggio è intervenuto per gestire l’emergenza e i piloti hanno deciso di deviare la rotta verso Hyderabad, dove l’aereo è atterrato in sicurezza. Non si registrano feriti.

L’episodio si è verificato domenica 11 ottobre 2026 sul volo IndiGo 6E 6115, operato con un Airbus A321. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media indiani, fumo e fiamme sono stati notati nella cappelliera, suscitando preoccupazione tra i passeggeri. L’equipaggio ha attivato le procedure di emergenza e il comandante ha disposto il dirottamento verso l’aeroporto internazionale Rajiv Gandhi di Hyderabad.

Dopo l’atterraggio, i passeggeri sono stati assistiti e la compagnia ha predisposto soluzioni per consentire loro di proseguire il viaggio verso Chennai.

A documentare quei momenti sono anche alcuni video circolati sui social e ripresi dai media indiani. Le immagini mostrano le concitate fasi dell’emergenza a bordo, con il fumo e le fiamme proveniente dalla cappelliera e i passeggeri che assistono preoccupati alla scena, mentre l’equipaggio interviene per contenere il rogo.

Le riprese restituiscono la tensione vissuta durante il volo e riportano l’attenzione sui rischi legati al trasporto delle batterie al litio in aereo. Se danneggiate o surriscaldate, queste batterie possono infatti innescare una reazione incontrollata, nota come thermal runaway, che può provocare fumo e incendi difficili da gestire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
volo IndiGo Power bank prende fuoco aereo fiamme power bank volo IndiGo 6E 6115 fiamme cappelliera aereo
Vedi anche
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza