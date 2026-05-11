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Allarme Kallas: "La Russia si infiltra nell'Ude, anche alla Biennale di Venezia"

L'Alta Rappresentante Kaja Kallas avverte sull'infiltrazione russa nell'Ue, citando la partecipazione alla Biennale di Venezia come esempio a sostegno della necessità di non abbassare la guardia.

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas (a destra) - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas (a destra) - Fotogramma/Ipa
11 maggio 2026 | 08.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia è stata citata dall'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas come un esempio della penetrazione russa nell'Unione Europea e della necessità di non abbassare la guardia.

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Kallas, che è estone, figlia e nipote di deportate in Siberia, ha detto stamani a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles che "chiaramente, i nostri avversari non dormono, vogliono aumentare la loro influenza in Europa".

"Purtroppo - ha aggiunto - lo vediamo già nelle organizzazioni sportive, i russi vengono lasciati competere come se nulla fosse successo, e ci sono discussioni in merito. Lo abbiamo visto anche alla Biennale di Venezia sono lì come se nulla fosse successo. Quindi, lavorano costantemente e anche noi dobbiamo essere vigili", ha concluso.

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Biennale Venezia Russia Ucraina Kaja Kallas Ue
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