circle x black
Cerca nel sito
 

Sale la tassa sull'Everest, scalarlo costerà 15mila dollari. Gratis altre 97 vette in Nepal

La vetta più alta del mondo con i suoi 8.849 metri, negli ultimi anni è stata afflitta da sovraffollamento, problemi ambientali e una serie di tentativi di scalata fatali

Scalata dell'Everest - Afp
Scalata dell'Everest - Afp
13 agosto 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Nepal renderà accessibili gratuitamente 97 delle sue montagne himalayane per i prossimi due anni, nel tentativo di promuovere il turismo in alcune delle aree più remote del paese. Al contrario, le tariffe dei permessi per raggiungere la cima del Monte Everest, la vetta più alta del mondo, durante l'alta stagione saliranno fino a 15.000 dollari a partire dal 1° settembre. Si tratta del primo aumento in quasi un decennio, come riporta Bbc News, per mettere in luce altre "destinazioni turistiche inesplorate". L'alpinismo genera una fonte di reddito significativa per il Nepal, che ospita 8 delle 10 montagne più alte del mondo. L'anno scorso, le quote d'iscrizione per le scalate hanno fruttato 5,9 milioni di dollari, di cui oltre tre quarti sono andati all'Everest. La vetta più alta del mondo con i suoi 8.849 metri, negli ultimi anni è stata afflitta da sovraffollamento, problemi ambientali e una serie di tentativi di scalata fatali.

Le vette inesplorate nepalesi per le quali non saranno applicate tariffe si trovano nelle province di Karnali e Sudurpaschim e hanno un'altezza compresa tra 5.970 e 7.132 metri. "Nonostante la loro bellezza mozzafiato, il numero di turisti e alpinisti qui è molto basso. Ci auguriamo che la nuova disposizione possa essere d'aiuto", ha affermato Himal Gautam, direttore del Dipartimento del Turismo del Nepal. Entrambe le province, situate nell'estremo ovest del Nepal, sono tra le più povere e meno sviluppate del Paese, motivo per cui l'iniziativa "punta a creare posti di lavoro, generare reddito e rafforzare l'economia locale", ha spiegato Gautam, come ha riportato il Kathmandu Post.

Storicamente, gli alpinisti hanno mostrato scarso interesse per le 97 vette remote che ora saranno free-climb: solo 68 visitatori si sono avventurati lì negli ultimi due anni. Al contrario, nel 2024 sono stati rilasciati circa 421 permessi di scalata per l'Everest. Nell'aprile 2024, la Corte Suprema del Nepal ha ordinato al governo di limitare il numero di permessi di alpinismo rilasciati per l'Everest, affermando che la capacità di queste montagne "deve essere rispettata".

A gennaio di quest'anno, le autorità hanno annunciato un aumento del 36% sui prezzi dei permessi, mentre il parlamento nepalese sta discutendo una nuova legge che richiederà a chiunque voglia scalare l'Everest di aver prima raggiunto la vetta di una montagna superiore ai 7.000 metri nel Paese. Secondo il Kathmandu Post, le vette del Karnali e del Sudurpaschim sono "campi di allenamento ideali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Everest scalata everest tassa everest everest morti nepal everest
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza