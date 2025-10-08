circle x black
Attacco a Manchester, polizia: "Attentatore aveva giurato fedeltà all'Isis"

L'uomo, 35enne di origine siriana, aveva chiamato la polizia "dichiarando di giurare fedeltà al cosiddetto Stato islamico", ha reso noto un portavoce dell'antiterrorismo

L'attacco a Manchester (Afp)
08 ottobre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
Aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico (Isis) Jihad al-Shamie, il 35enne di origine siriana che il 2 ottobre ha sferrato un attacco terroristico fuori da una sinagoga a Manchester. Lo ha reso noto un portavoce della polizia antiterrorismo nel nord-ovest dell'Inghilterra. "Nelle fasi iniziali dell'attacco all'esterno della sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, l'aggressore ha chiamato la polizia dichiarando di giurare fedeltà al cosiddetto Stato islamico", ha affermato il portavoce della polizia antiterrorismo.

L'aggressore è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia intervenuta entro sette minuti dalla chiamata di emergenza. Oltre a lui hanno perso la vita Melvin Cravitz, 66 anni, e Adrian Daulby, 53 anni. Quest'ultimo è stato ucciso da un proiettile vagante della polizia.

