L'attacco contro il Venezuela, condotto dagli Stati Uniti, colpisce i centri del potere a Caracas e le infrastrutture militari del paese. I video diffusi sui social mostrano che tra gli obiettivi è compreso anche il mausoleo che accoglie il corpo del presidente Hugo Chavez, morto nel 2013.
🚨 JUST IN: The US military seems to have launched a strike on the mausoleum of former anti-US Venezuelan dictator Hugo Chavez— Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026
America just turned his shrine into a pit of ash.
Huge middle finger to the socialists. pic.twitter.com/4e9nRT4Aeh
Ogni 5 marzo, nell'anniversario della morte del presidente, a Caracas vengono organizzati cortei che partono da diversi punti della città e che raggiungono il Cuartel de la Montaña 4F, dove sorge il mausoleo.