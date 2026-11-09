Joe Biden torna a parlare del cancro. "Alcuni giorni sono migliori degli altri, questo non mi ferma ma qualche volta mi rallenta. Questo significa che purtroppo non potrà fare tante presentazioni del mio libro come speravo. Comunque spero che le parole scritte possano parlare da sole", ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti in un post sui social media, annunciando che, a causa del cancro, non potrà fare molte presentazioni del suo libro di memorie, 'Promise Me, America', la cui uscita è fissata per il prossimo 17 novembre.

The Atlantic, intanto, oggi ha pubblicato la prima anticipazione del libro dell'ex presidente, che il prossimo 20 novembre compirà 84 anni, che si concentra sull'incontro che Biden ha avuto con Donald Trump e il suo team dopo la vittoria elettorale del tycoon nel 2024, un incontro durante il quale "Trump fu immediatamente cordiale, con un tono così amichevole che io pensai che mi stesse prendendo in giro", scrive Biden ricordando la sua sorpresa e sospetto di fronte all'ex avversario che lodava come "straordinario" il suo numero record di posti di lavoro creati. Il capitolo anticipato dalla rivista è poi un duro attacco a tutta la politica della seconda amministrazione Trump, a cominciare dalla grazia ai condannati per l'assalto al Congresso, la cui responsabilità "seguirà Trump fino alla sua tomba", scrive l'ex presidente.

Nel suo messaggio sui social Biden, che nel maggio del 2025 ha reso noto di avere il cancro alla prostata, descritto poi dal suo staff come "aggressivo", con il figlio Hunter che lo scorso agosto ha parlato di metastasi alle ossa, ha spiegato che nel libro vengono ripercorsi "i miei anni da presidente, le sfide che abbiamo affrontato, le decisioni che abbiamo preso e sul perché. E' un libro su quello che siamo come nazione, le cose che difendiamo e il ruolo dell'America nel mondo".