Vladimir Putin è un "pazzo figlio di put...". Firmato, Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, in un evento a San Francisco in cui ha incontrato sostenitori e finanziatori, non ha usato mezze misure per esprimersi sul presidente russo. "Abbiamo un pazzo figlio di put... come quel tipo, Putin, e altri... E dobbiamo sempre preoccuparci per un conflitto nucleare. Invece, l'allarme principale è il clima", le parole di Biden, che ha usato l'acronimo 'SOB' (son of bitch) per riferirsi al leader del Cremlino.

Il presidente americano si è scagliato anche contro Donald Trump, che nelle ultime dichiarazioni si è paragonato a Alexey Navalny, il dissidente russo morto in carcere venerdì scorso. "I repubblicani una volta avevano un centro morale che era americano. Ma ormai sembra sia andato perso", ha detto Biden.