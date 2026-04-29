circle x black
Cerca nel sito
 

Big Tech e minori: Bruxelles contro la dipendenza digitale

L'Ue sfida Big Tech sulla dipendenza digitale dei minori, raccomandando la verifica dell'età per tutelare i giovani utenti online. La Commissione critica i design dannosi. Per la vicepresidente Virrkunen "ci sono dei limiti al business a danno delle persone".

La vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen - Fotogramma/Ipa
La vicepresidente della Commissione Ue Henna Virkkunen - Fotogramma/Ipa
29 aprile 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'Unione Europea i colossi del web "stanno facendo grossi affari", ma "ci sono dei limiti su come fare affari a spese del benessere delle persone". Lo sottolinea la vicepresidente della Commissione Europea Henna Virkkunen, in conferenza stampa a Strasburgo, presentando la raccomandazione agli Stati membri di adottare entro fine anno l'app Ue per la verifica dell'età sviluppata dalla Commissione, pensata per tutelare i minori da esperienze on line inappropriate al loro stadio di sviluppo.

CTA

Per esempio, prosegue Virkkunen, "TikTok ha un design che dà dipendenza, pensato per trattenere i minori on line". Per la vicepresidente, "è vero che diverse compagnie forniscono degli strumenti" per verificare l'età degli utenti, "ma non sono molto efficaci".

Secondo Virkkunen, "spesso, quando si tratta di tutela dei minori, si tende a scaricare la responsabilità su altri. Non si possono scaricare le proprie responsabilità addossandole solo ai genitori: tutti devono svolgere un ruolo in questo", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
social Henna Virkkunen TikTok minori on line
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza