Bilancio 2028-34: l'Irlanda prepara la "negobox" per l'Ue del futuro

La presidenza di turno del Consiglio Ue punta a presentare la "negobox", come viene chiamata in gergo la proposta che costituisce la base per negoziare l'Mff 2028-34, il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue, "di certo prima del prossimo Consiglio Europeo", che si terrà il 15 e 16 ottobre. Lo dice il sottosegretario agli Affari Europei irlandese Thomas Byrne, a margine del Consiglio Affari Generali a Bruxelles, durante il quale i ministri dei singoli Paesi ripeteranno probabilmente le rispettive 'linee rosse', dando così alla presidenza indicazioni preziose per forgiare la proposta negoziale.

La negobox della presidenza cipriota, presentata prima dell'estate, era stata respinta dalla Germania e dai nordici, perché considerata troppo generosa: quella della presidenza irlandese sarà quindi probabilmente meno ambiziosa. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, al termine del suo tour delle capitali, ha spiegato in una intervista a Politico.eu che le nuove risorse proprie (fonte di gettito per l'Ue) che serviranno per il prossimo Mff, pena una impennata dei contributi nazionali al bilancio comunitario, saranno più facili da concordare se non sottrarranno gettito agli Stati nazionali.