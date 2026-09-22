circle x black
Cerca nel sito
 

Bilancio 2028-34: l'Irlanda prepara la "negobox" per l'Ue del futuro

La presidenza Ue mira a presentare la proposta negoziale per il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-34 prima del Consiglio Europeo di ottobre. Oggi Consiglio Affari Generali a Bruxelles.

Veduta interna dell'Europa Building, sede del Consiglio Ue e del Consiglio Europeo, a Bruxelles - Fotogramma/Ipa
Veduta interna dell'Europa Building, sede del Consiglio Ue e del Consiglio Europeo, a Bruxelles - Fotogramma/Ipa
22 settembre 2026 | 09.22
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La presidenza di turno del Consiglio Ue punta a presentare la "negobox", come viene chiamata in gergo la proposta che costituisce la base per negoziare l'Mff 2028-34, il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Ue, "di certo prima del prossimo Consiglio Europeo", che si terrà il 15 e 16 ottobre. Lo dice il sottosegretario agli Affari Europei irlandese Thomas Byrne, a margine del Consiglio Affari Generali a Bruxelles, durante il quale i ministri dei singoli Paesi ripeteranno probabilmente le rispettive 'linee rosse', dando così alla presidenza indicazioni preziose per forgiare la proposta negoziale.

La negobox della presidenza cipriota, presentata prima dell'estate, era stata respinta dalla Germania e dai nordici, perché considerata troppo generosa: quella della presidenza irlandese sarà quindi probabilmente meno ambiziosa. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, al termine del suo tour delle capitali, ha spiegato in una intervista a Politico.eu che le nuove risorse proprie (fonte di gettito per l'Ue) che serviranno per il prossimo Mff, pena una impennata dei contributi nazionali al bilancio comunitario, saranno più facili da concordare se non sottrarranno gettito agli Stati nazionali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mff 2028 34 bilancio Ue Thomas Byrne risorse proprie presidenza Irlanda Consiglio Affari Generali
Vedi anche
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video
Tre milioni di euro nascosti nei muri, blitz anticamorra nel Napoletano - Video
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video
"Ciao Sandro", a Milano l'ultimo saluto a Mazzola: l'arrivo del feretro alla basilica di Sant'Ambrogio - Video
Capasa (Cnmi): "Moda sotto attacco del fast fashion, risposta deve venire da politica e Ue" - Video
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza