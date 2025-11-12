circle x black
Dramma nel Tirolo, muore di stenti a tre anni: i genitori lo torturavano da mesi

Entrambi 27enni, credevano che un demone abitasse nel corpo del figlio

Polizia austriaca - Ipa
12 novembre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
Un bambino di tre anni è stato torturato per mesi dai genitori fino a morire di fame e di sete. È accaduto in Austria nel distretto di Kufstein, nel Tirolo, vicino al confine con la Baviera, secondo quanto riporta la testata tedesca 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

Nella casa della famiglia il bambino sarebbe stato picchiato, legato, chiuso a chiave al buio e costretto a restare nudo all'interno di un cassetto per giorni. Il bambino poi è stato deliberatamente malnutrito, tanto che al momento della morte, nel maggio 2024, pesava solo circa sette chilogrammi, nemmeno la metà del peso che dovrebbe avere un bambino di tre anni.

Secondo la procura di Innsbruck, i genitori, entrambi 27enni, vivevano in gravi difficoltà economiche e attribuivano la colpa del loro destino a un demone che abitava il corpo del figlio. Una perizia ha concluso che entrambi i genitori sono mentalmente capaci, ma soffrono di un disturbo sadico della personalità. Sono accusati di omicidio.

