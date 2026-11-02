Brexit: il "trauma" frena il rientro del Regno Unito nell'Ue, parola di Kallas

Eventuali negoziati con il Regno Unito per un nuovo ingresso nell'Ue saranno "difficili". Lo ha previsto l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, incontrando, oggi a Bruxelles, il ministro della Difesa britannico Wes Streeting.

"Tutto - ha detto - dipenderà dagli accordi che si potranno raggiungere e, innanzitutto, da quello che desidera il popolo britannico. Allo stesso tempo, però, devo dire che qui, nell'Unione Europea, molte persone sono rimaste traumatizzate dalla Brexit; di conseguenza, eventuali negoziati saranno difficili".

Tuttavia, ha aggiunto, "non siamo ancora arrivati a quel punto. Credo sia importante sottolineare che sia il Regno Unito che l'Europa auspicano una relazione più profonda: siamo molto vicini e, quando lavoriamo insieme, siamo più forti", ha concluso.