circle x black
Cerca nel sito
 

Brexit: il "trauma" frena il rientro del Regno Unito nell'Ue, parola di Kallas

Per l'Alta Rappresentante eventuali negoziati con Londra su questo saranno "difficili"

L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas - Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 13.42
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Eventuali negoziati con il Regno Unito per un nuovo ingresso nell'Ue saranno "difficili". Lo ha previsto l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, incontrando, oggi a Bruxelles, il ministro della Difesa britannico Wes Streeting.

"Tutto - ha detto - dipenderà dagli accordi che si potranno raggiungere e, innanzitutto, da quello che desidera il popolo britannico. Allo stesso tempo, però, devo dire che qui, nell'Unione Europea, molte persone sono rimaste traumatizzate dalla Brexit; di conseguenza, eventuali negoziati saranno difficili".

Tuttavia, ha aggiunto, "non siamo ancora arrivati a quel punto. Credo sia importante sottolineare che sia il Regno Unito che l'Europa auspicano una relazione più profonda: siamo molto vicini e, quando lavoriamo insieme, siamo più forti", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Tra 'Bella Ciao' e 'Veni, vidi, free-ci', il video di Gualtieri e Mamdami per promuovere l'Opera
Aereo si schianta su una strada in Florida, il video dell'esplosione e del cratere in fiamme
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato
Da Valentino Rossi a Sinner, gli auguri a Kimi Antonelli dei campioni italiani dello sport - Video
Kimi Antonelli campione del mondo di F1, i festeggiamenti con il team - Video
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza