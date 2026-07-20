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Burnham premier: l'Ue chiede rafforzamento partenariato con il Regno Unito

I presidenti Ue Von der Leyen e Costa si congratulano con il nuovo premier britannico Andy Burnham, auspicando un rafforzamento delle relazioni e del partenariato Ue-Regno Unito.

I presidenti Ue Antonio Costa e Ursula von der Leyen - Foto Adnkronos
I presidenti Ue Antonio Costa e Ursula von der Leyen - Foto Adnkronos
20 luglio 2026 | 14.26
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

I presidenti Ursula von der Leyen (Commissione Europea) e Antonio Costa (Consiglio Europeo) si congratulano via social con il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, auspicando un "rafforzamento" dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea.

"Congratulazioni, caro Andy Burnham, per la tua conferma a primo ministro - scrive la prima - non vedo l'ora di lavorare con te per rafforzare il partenariato Ue-Regno Unito. Per la sicurezza del nostro continente comune. E per la prosperità dei popoli su entrambe le sponde della Manica".

Costa, dopo le congratulazioni di rito, ricorda che "negli ultimi due anni le relazioni Ue-Regno Unito hanno acquisito un nuovo slancio positivo. Non vedo l'ora di continuare ad approfondire ulteriormente la nostra cooperazione a beneficio dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Il Regno Unito e l'Unione Europea sono più forti insieme".

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Gb Ue Brexit Andy Burnham
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