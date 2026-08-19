circle x black
Cerca nel sito
 

Camilla racconta la malattia di Re Carlo III: "Difficile mantenere il segreto di quella diagnosi"

La Regina consorte in un video diffuso da Buckingham Palace ha parlato apertamente del cancro del marito, intervistata da Laura Lee, CEO dell'organizzazione benefica di supporto ai malati di cancro Maggie's Centres

Re Carlo III e la Regina Camilla - (Ipa)
Re Carlo III e la Regina Camilla - (Ipa)
19 agosto 2026 | 17.38
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

"Non è stato facile mantenere quel segreto, ma ora guardate mio marito: niente lo ha fermato". A parlare è la Regina consorte Camilla che per la prima volta ha raccontato in pubblico il diffiicile momento vissuto qualche anno fa - esattamente a febbraio del 2024 -, quando al marito, Re Carlo III, è stato diagnosticato un tumore.

Lo ha fatto in un nuovo video diffuso da Buckingham Palace, in cui ha parlato apertamente del cancro del consorte, di cui non si sono mai conosciuti i dettagli, intervistata da Laura Lee, CEO dell'organizzazione benefica di supporto ai malati di cancro Maggie's Centres.

"A quel tempo, nessuno poteva dire nulla. È stato piuttosto difficile. Stavo per dire qualcosa, ma ho sentito che non era il momento giusto", ha detto Camilla, che il prossimo anno compirà 80 anni. Momenti difficili, che però hanno reso la coppia reale ancora più unita: "Niente lo ha fermato. Ha semplicemente detto: 'Sconfiggerò anche questo'", ha aggiunto la regina, che ha anche spiegato come l'annuncio della malattia del marito le abbia anche permesso di comprendere meglio la situazione di tante altre famiglie. "All'improvviso, è tuo marito a ricevere una diagnosi, e devi aiutarlo e cercare di capire tutto", ha concluso. A distanza di oltre due anni, Re Carlo III è ancora in cura per il cancro. Buckingham Palace ha però ribadito che le sue condizioni di salute continuano a migliorare.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
re carlo III regina camilla royal family famiglia reale inglese diagnosi di cancro
Vedi anche
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza