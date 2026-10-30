Carney: l'accordo Ue-Canada difende la nostra sovranità e l'economia

Il premier canadese Mark Carney non considera importante la disputa semantica sulla qualifica di "membro associato" dell'Ue, menzionata ancora ieri dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, perché la "nuova alleanza" di Ottawa con l'Unione "non è un esercizio di marketing". Lo ha detto il primo ministro ieri a Montreal in conferenza stampa, come riportato in un video pubblicato da Cbc News.

"Non importa, dal nostro punto di vista - ha risposto, interrogato sul punto - le questioni nominalistiche non contano. Quello che conta per i canadesi in questa nuova alleanza sarà l'accessibilità economica e l'opportunità per i giovani di vivere, viaggiare, studiare. Opportunità per i nostri ricercatori di connettersi a una delle reti di ricerca più avanzate in un'ampia gamma di settori. Maggiori opportunità per le nostre aziende e opportunità culturali per i canadesi. Questa nuova alleanza non è un esercizio di marketing. Il nome non importa".

Quello che conta, ha continuato, "è che le complementarietà delle nostre due giurisdizioni rafforzi la nostra sovranità. E perché la sovranità è importante in un mondo pericoloso e diviso? Ci permette di resistere agli shock. Significa che non siamo ostaggi di qualche Paese o azienda tecnologica che vuole dettare come dobbiamo vivere le nostre vite. Ci permette di vivere le nostre vite come scegliamo", ha concluso.