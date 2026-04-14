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La Colombia abbatterà 'gli ippopotami di Pablo Escobar': il caso

Il ministro dell'Ambiente Irene Velez ha affermato che la decisione è stata presa perché gli altri metodi di controllo si sono rivelati costosi e inefficaci

Ippopotami - Fotogramma/IPA
Ippopotami - Fotogramma/IPA
14 aprile 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, le autorità della Colombia hanno autorizzato un piano per l'abbattimento di decine di ippopotami che vagano liberamente in un'area del centro del Paese, dove minacciano gli abitanti dei villaggi e le specie autoctone. Il ministro dell'Ambiente Irene Velez ha affermato che la decisione è stata presa perché gli altri metodi di controllo - tra cui la sterilizzazione di alcuni animali o il loro trasferimento negli zoo - si sono rivelati costosi e inefficaci: "Dobbiamo intraprendere questa azione per preservare i nostri ecosistemi".

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La Colombia e gli ippopotami... di Escobar

La Colombia è l’unico Paese al di fuori dell’Africa con una 'popolazione' di ippopotami selvatici. La curiosità è che si tratta dei 'discendenti' di quattro esemplari portati nel Paese negli anni '80 dal noto narcotrafficante Pablo Escobar, che costruì uno zoo privato a Hacienda Napoles, un gigantesco ranch nella valle del fiume Magdalena, dove aveva una residenza rurale.

Uno studio pubblicato dall'Università Nazionale della Colombia ha stimato che nel 2022 circa 170 ippopotami vagavano liberamente nel Paese. Di recente, gli ippopotami sono stati avvistati in aree a più di 60 miglia a nord del ranch.

Il 'caso' degli ippopotami di Escobar

Le autorità ambientali colombiane sostengono che questi mammiferi rappresentino una minaccia per gli abitanti dei villaggi, tra fattorie e fiumi. Inoltre, competono per il cibo e lo spazio con specie locali. Nonostante ciò, gli ippopotami sono diventati presto un'attrazione turistica: gli abitanti dei villaggi della zona organizzano addirittura escursioni per avvistarli e vendono souvenir a tema. Gli ippopotami sono anche una delle principali attrazioni del ranch Napoles, confiscato dal governo colombiano durante il sequestro dei beni di Escobar.

Oggi il ranch è un parco a tema, con piscine, scivoli d’acqua e uno zoo che ospita diverse altre specie africane. Gli attivisti colombiani si oppongono da tempo all'abbattimento, sottolineando come affrontare il problema con violenza costituisca un pessimo esempio per un Paese che ha già tanti altri problemi a livello politico.

Negli ultimi anni, la Colombia ha cercato di sterilizzare alcuni ippopotami nel tentativo di ridurne la popolazione. Queste iniziative hanno però avuto una portata limitata, a causa degli elevati costi legati alla cattura e agli interventi. L'altro problema è che gli ippopotami colombiani provengono da un patrimonio genetico 'limitato' e potrebbero essere portatori di malattie: anche la strada del reinserimento nel loro habitat naturale in Africa risulta così impraticabile.

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Pablo Escobar ippopotami Pablo Escobar ippopotami Colombia ippopotami Escobar
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