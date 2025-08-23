circle x black
Nuove tensioni tra le due Coree, da soldati Seul colpi di avvertimento al confine

Il presidente sudcoreano è a Tokyo per colloqui con il premier giapponese Ishiba. Lunedì a Washington il faccia a faccia con Trump

Soldati al confine (Afp)
23 agosto 2025 | 11.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuove tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud, mentre il presidente sudcoreano Lee Jae Myung è a Tokyo per colloqui con il premier giapponese Shigeru Ishiba nell'ambito di una missione che lo porterà poi a Washington dove lunedì è atteso il faccia a faccia con Donald Trump. I militari sudcoreani, riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, hanno confermato di aver esploso all'inizio della settimana colpi di avvertimento in direzione di soldati nordcoreani che hanno oltrepassato la linea di demarcazione. Per la Corea del Nord si è trattato di una "provocazione premeditata e deliberata".

Secondo la ricostruzione dei militari sudcoreani, "sono state adottate alcune misure, come il ricorso a colpi di avvertimento, dopo che soldati nordcoreani hanno violato la linea di demarcazione militare intorno alle 15 (ora di Seul) di martedì scorso, per poi ritirarsi".

Pyongyang, riporta la stessa Yonhap, accusa i militari sudcoreani di aver esploso più di dieci colpi di avvertimento "con una mitragliatrice" in direzione di "soldati nordcoreani che stavano lavorando a un progetto per una barriera" al confine, secondo le dichiarazioni di Ko Jong Chol, numero due dello Stato Maggiore dell'Esercito popolare coreano (le forze di Pyongyang).

Sul fronte diplomatico, intanto, la stampa sudcoreana sottolinea come sia inusuale per i presidenti della Corea del Sud scegliere capitali diverse da Washington per la prima missione all'estero. Lee si è insediato a inizio giugno e aveva già visto Ishiba in occasione del G7 in Canada.

La missione di Lee e le nuove tensioni tra Pyongyang e Seul arrivano tra l'altro mentre proseguono dal 18 agosto le esercitazioni militari che fino a giovedì prossimo vedranno impegnati Usa e Corea del Sud.

