circle x black
Cerca nel sito
 

Torre di Londra, imbrattata con cibo la teca contenente la Corona Imperiale: 4 arresti

Take Back Power, gruppo di attivisti che si autodefinisce di resistenza civile non violento, ha rivendicato la paternità del gesto

Torre di Londra - Ipa
Torre di Londra - Ipa
06 dicembre 2025 | 14.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Quattro persone sono state arrestate questa mattina nella capitale britannica dopo aver imbrattato con cibo la teca contenente la Corona Imperiale, uno dei Gioielli della Corona custoditi nella Torre di Londra. La polizia è stata chiamata intorno alle 11, e ha fermato quattro persone con l'accusa di danneggiamento. La Jewel House della Torre è stata chiusa al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia. Take Back Power, gruppo di attivisti che si autodefinisce di resistenza civile non violento, ha rivendicato la paternità del gesto affermando di aver agito per rivendicare l'istituzione da parte del governo del Regno Unito di un'assemblea permanente dei cittadini - una "Casa del Popolo" - con il potere di "tassare la ricchezza estrema e rimettere in ordine la Gran Bretagna".

Un filmato condiviso dal gruppo sui social mostra un manifestante che estrae un grande vassoio di carta stagnola pieno - scrive la Bbc - di crumble di mela e lo spiaccica sul vetro della teca, quindi un altro che ci rovescia sopra un vassoio di crema gialla. "La democrazia è crollata", grida un manifestante. "La Gran Bretagna è distrutta. Siamo venuti qui, tra i gioielli della nazione, per riprenderci il potere", afferma un altro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torre di londra londra corona londra take back power
Vedi anche
News to go
Regali di Natale, il miglior consulente? Potrebbe essere l'Ia
News to go
ARTExARTE, l'evento che unisce editoria e arte specializzata
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza